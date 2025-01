Esposa de Bradley Beal reclama de rumores de troca

Bradley Beal é parte dos principais rumores de troca da NBA. Em baixa no Phoenix Suns, o ala-armador tem sido vinculado aos possíveis pacotes por Jimmy Butler. No entanto, a cláusula de trocas em seu contrato deve ser um empecilho para o time do Arizona conseguir o negócio.

A escolha de Beal, porém, não tem agradado a torcida do Suns. Na vitória de sábado (25), contra o Washington Wizards, a esposa do jogador, Kamiah Adams-Beal, reclamou dos rumores e revelou provocações recebidas pelos torcedores de Phoenix.

“Durante o jogo, um torcedor do Suns passou a maior parte da noite provocando meu marido. Ficou tão ruim que mandei meus filhos saírem no terceiro quarto. Isso depois que várias pessoas perguntaram se estávamos bem e se eu queria que falassem algo”, escreveu ela no X (antigo Twitter).

A atitude, entretanto, não mudou as provocações. De acordo com ela, seus filhos retornaram no quarto seguinte e o torcedor seguiu atacando Beal. Então, a equipe de seguranças do Suns precisou intervir na arquibancada do ginásio.

“O momento crítico veio no quarto período, quando meus filhos voltaram e o torcedor gritou: ‘troquem esse lixo do Beal por Jimmy Butler’. Meu filho de seis anos, com lágrimas nos olhos, perguntou por que alguém diria isso sobre o pai dele”, completou.

Na segunda-feira (27), após as revelações da esposa, Beal comentou sobre o caso. Embora não tenha ouvido exatamente as provocações, ele revelou que pensou em sair do jogo para intervir.

“Minhas esposa foi bem calma sobre isso, mas meu filho estava bem ali. Ela não aceitaria nada disso”, comentou. “Tudo que vi foi minha esposa e meu filho chorando na primeira fila. Isso não é bom. Família vem antes de qualquer coisa no basquete. Só queria ter certeza de que ela estava bem”, acrescentou.

Os rumores de troca em relação a Bradley Beal começaram nas últimas semanas. Em especial, quando Butler oficializou o pedido de saída do Heat. Assim, o Suns passou a se movimentar para conseguir o camisa 22 de Miami. Para equilibrar o teto salarial, o time de Arizona teria que envolver o jogador. No entanto, uma cláusula em seu contrato permite vetar qualquer negócio.

As notícias recentes, porém, apontam que Beal não deseja abrir mão da cláusula. Uma escolha que pode atrapalhar a busca do Suns por Butler.

Na atual temporada, o ala-armador tem médias de 17.2 pontos, 3.5 rebotes e 3.3 assistências. Embora os números sejam bons, seu impacto no time não tem sido o esperado e agora inicia os jogos no banco de reservas.

