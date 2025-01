Suns e Bradley Beal seguem sem falar sobre troca na NBA

Embora uma troca de Bradley Beal seja provável nas próximas semanas, o astro da NBA ainda não iniciou conversas com o Phoenix Suns sobre seu futuro. De acordo com Fred Katz, do site The Athletic, a franquia cogita um acordo pelo ala-armador, mas ainda não discutiu a possibilidade com o jogador.

A aprovação do atleta para uma troca é fundamenta. Isso porque o contrato de Bradley Beal tem uma cláusula de não troca. Assim, ele só precisa sair por meio de uma negociação com outra equipe caso ele concorde. Do contrário, o Suns, não poderá trocá-lo.

Essa cláusula foi colocada no contrato de Beal quando ele assinou com o Washington Wizards, em 2023. Já que o jogador saiu da equipe, isso significa que ele já “furou” a cláusula uma vez, o que dá esperança para Phoenix de que ele o faria novamente.

“O Suns está fazendo ligações sobre os dois veteranos que acabaram de passar para o banco, embora ainda não tenham perguntado a Beal o que ele pensa sobre qualquer possível troca. Sua aprovação é necessária, considerando que ele pode vetar qualquer acordo que o inclua. Mas ele consideraria abrir mão de sua cláusula de não troca para o destino certo. Enquanto isso, não é seu estilo abordar uma diretoria sozinho. Ele passou 11 anos em Washington sem pedir troca”, escreveu o jornalista.

No entanto, o caso agora é bem diferente. Em Washington, Beal era o líder em pontos de um time ruim e que rumava um processo de reconstrução, indo atrás de jovens. Assim, foi parar em Phoenix, ao lado de Devin Booker e Kevin Durant, dois dos melhores jogadores da liga. A ideia, então, era de que o Suns tivesse um Big 3 de bons pontuadores e que, com isso, fosse favorito ao título.

Mas, nas quadras isso não funcionou tão bem. Os três não funcionam em sintonia, e agora o Suns parece querer trocar Beal. O jogador foi para o banco no começo deste mês e a equipe melhorou em quadra.

Além disso, a situação de Jimmy Butler, que pediu uma troca do Miami Heat, também mexe com o futuro de Bradley Beal na NBA. O Suns tem interesse no astro, mas para tê-lo, precisaria abrir espaço salarial. O ala-armador, que recebe mais de US$50 milhões por temporada, seria o “refúgio” neste caso.

A saída de Beal do Suns pode mexer com alguns times da NBA, bem como a ida de Butler para Phoenix. No entanto, embora essa troca seja a mais provável, o ala-armador também pode parar em outro lugar que não Miami.

