Steve Nash revela como Stephen Curry ajudou a aposentá-lo

Steve Nash e Stephen Curry são amigos de longa data que se conheceram no dia a dia da NBA. Mas, sempre que entravam em quadra um contra o outro, essa ótima relação ficava um pouco de lado. Tanto que, depois de um jogo amistoso entre os dois, o ex-atleta tomou uma das decisões mais importantes de sua vida. Ele revelou que decidiu aposentar-se por causa de um duelo contra o Golden State Warriors.

“Eu fui jogar contra Stephen em uma partida de pré-temporada, nem lembro a cidade. Estava tentando marcá-lo e, para começar, eles já fizeram uns 50 pontos no primeiro quarto. Stephen corria por todos os cantos da quadra, enquanto só sentia as minhas costas quebradas. Mas o fato é que já não conseguia defender nem se estivesse em minhas melhores condições”, relembrou o então atleta do Los Angeles Lakers.

Steve Nash anunciou a aposentadoria em março de 2015, então atuou uma temporada inteira após o fatídico jogo contra Stephen Curry. Mas isso foi uma mudança de planos por si só. O lendário armador, afinal, queria disputar a campanha e ver como se sentia antes de definir a despedida das quadras. No entanto, a experiência daquela partida fez com que acertasse tudo com a franquia já em outubro do ano anterior.

“Steve Kerr estava me trazendo para as jogadas em cada ação para pontuar em cima de mim. Eu só olhava para o banco deles e reclamava, mas eles davam risada de mim. Pedi para darem aquela ‘aliviada’ e diziam: ‘não, vamos ver o que ainda tem aí’. Fiquei uns três ou quatro dias pensando naquilo. Então, liguei para Mitch Kupchak [GM do Lakers] e disse que era hora de parar”, completou o ícone, aos risos.

A forma como Curry “pesou” no fim da carreira de Nash é curioso por causa da influência que o veterano teve na carreira do jovem. O craque do Warriors admite que a lenda da NBA foi o seu primeiro exemplo como jogador de basquete. É claro que virou um atleta de características bem diferentes, mas ele nunca deixou de ter o canadense como uma referência em quadra.

“Eu era um armador mais orientado para o passe no início de tudo. Então, Steve foi uma inspiração óbvia para mim pela criatividade do seu jogo. Nós tínhamos estatura e físicos parecidos também. Além disso, adorava a forma como controlava o ritmo de tudo o que acontecia em quadra. Via a forma como envolvia todos ao seu redor como algo divertido e, por isso, queria jogar daquele jeito”, contou o astro de 37 anos.

Outra inspiração da carreira de Curry foi alguém que marcou a mudança do seu estilo de jogo: Reggie Miller. “Assim que virei esse arremessador, Reggie tornou-se alguém em quem prestei muita atenção. O seu espírito competitivo e movimentação sem a bola, acima de tudo, eram incríveis”, elogiou.

Futuro exemplo

Assim como Nash o inspirou, Curry virou o exemplo para uma nova geração de atletas. E vai influenciar muitos mais que estão por vir. Ele tem uma mostra disso, aliás, dentro do próprio elenco do Warriors. Brandin Podziemski é um dos vários jovens talentos da liga que se inspiram no tetracampeão. Mas, na verdade, ele avisa que não vê a idolatria como uma limitação.

“Nem todo mundo quer ser tão grande quanto Stephen. Algumas pessoas até dizem isso por aí, mas nem todos agem como quem deseja mesmo. Posso garantir para vocês que eu quero ser melhor do que Stephen. Isso é um objetivo ousado e enorme, certamente. Mas quero maximizar o meu talento nessa liga o quanto for possível”, afirmou o colega de elenco do craque.

