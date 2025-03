Steve Nash descarta Lakers como favorito ao título da NBA

Embora o Los Angeles Lakers esteja em grande fase e sendo cotado como possível candidato ao o título da NBA, o ex-jogador Steve Nash avisou que a equipe não é favorita. Segundo Josh Donaldson, do Flashscore, o lendário armador fez alertas sobre o time do técnico JJ Redick.

“Eu não diria que é favorito”, disse Nash. “Acho que tem uma chance. Afinal, eles abriram uma porta e agora estão concorrendo, mas ainda precisam resolver muitas coisas”.

“Acho que é muito cedo para dizer isso quando ainda não vimos isso por pelo menos algumas semanas, para talvez enxergar alguma luz, algum entendimento, alguma conexão. Mas sim, há uma chance. Só que subestimam o quão difícil é, em um curto período de tempo, encontrar essa conexão, essa comunhão, e uma forma de jogar”, concluiu.

Nash chegou a ter uma passagem apagada pelo Lakers, mas o jogador fez sucesso com o Phoenix Suns nos anos 2000, quando foi duas vezes MVP. Depois de aposentado, chegou a comentar futebol e até mesmo a ser técnico do Brooklyn Nets.

O otimismo em relação ao Lakers faz sentido. Isso porque a equipe venceu 17 das últimas 20 partidas, com LeBron James em grande fase e Luka Doncic cada vez mais adaptado ao novo time. Além disso, a defesa de Los Angeles, ponto visto como duvidoso após a saída de Anthony Davis, tem surpreendido. Assim, o Lakers agora é o segundo colocado na Conferência Oeste, caminhando com conforto para os playoffs.

Outros favoritos

Ademais, Steve Nash frisou que o Lakers vai bem, mas há outros favoritos para o título da NBA. Hoje, seriam Oklahoma City Thunder, líder do Oeste e que tem Shai Gilgeous-Alexander, candidato ao prêmio de MVP. A jovem equipe decepcionou na temporada passada, mas adicionou Isaiah Hartenstein e experiência aos seus jovens jogadores.

Além disso, Cleveland Cavaliers, líder do Leste e melhor ataque da NBA, também está no páreo. O time é um dos mais regulares da liga, com bons jogadores em todas as posições, e Donovan Mitchell liderando. Ainda no Leste, o Boston Celtics, atual campeão, viria atrás. Embora não seja a melhor temporada regular da franquia, pode chegar forte aos playoffs.

