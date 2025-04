Steve Kerr é honesto ao falar sobre legado de Draymond Green

O Golden State Warriors perdeu para Houston Rockets, no domingo (6), em partida que ficou marcada pelo desempenho ruim de Stephen Curry. O astro, afinal, anotou apenas três pontos em 33 minutos em quadra. Da mesma forma, Draymond Green teve uma atuação, mas seu desempenho não incomodou o técnico Steve Kerr.

Isso porque o pivô do Rockets contribuiu para as dificuldades do veterano que ficou pendurado com faltas. Apenas no primeiro tempo, ele acumulou três faltas. Como resultado, deu apenas um arremesso na partida, somando só dois pontos. Enquanto isso, cometeu faltas técnica e flagrante.

Apesar disso, em entrevista coletiva após jogo, Steve Kerr fez questão de elogiar Draymond Green. De acordo com o técnico, a “agressividade” do jogador é parte fundamental no sucesso do Warriors nos últimos anos.

“Eu amo o fogo de Draymond. Ele é razão pela qual temos quatro banners (de campeão) lá em cima. Não teríamos nenhum sem ele. Então, eu amo isso nele. Green estava lutando em quadra, mas o jogo não foi do nosso jeito”, disse Kerr.

Ao lado de Curry e Kerr, Green faturou os últimos quatro títulos do Warriors. A franquia se tornou a maior vencedora dos últimos anos, acumulando quatro títulos desde 2015. O último foi em 2022, ao superar o Boston Celtics. O ala-pivô, sempre titular, foi um dos pilares dos times vencedores.

Contestado nas últimas temporada por problemas extra-quadra, Green faz grande campanha em 2024/25. Depois de polêmicas como a briga com Jordan Poole e punições da NBA, hoje ele se tornou o principal candidato ao prêmio de melhor defensor da liga.

Aliás, Steve Kerr já havia elogiado Draymond Green recentemente. Em meados de março, o treinador falou sobre o impacto defensivo do jogador. Após um triunfo sobre o Milwaukee Bucks, ele considerou o veterano o melhor defensor que já viu.

“Green é o melhor defensor que já vi”, afirmou Kerr. “Veja o pick-and-roll com o Damian Lillard. Se ele está nele, ele faz essa blitz falsa com sua velocidade e antecipação. Ele força Dame a recuar em direção à metade da quadra e ainda consegue se recuperar. A velocidade e a capacidade de recuperação do Draymond são impressionantes”.

Por fim, na atual temporada, Green soma médias de nove pontos, 6.1 rebotes, 5.7 assistências, 1.4 roubo de bola e um toco. Ao todo, ele disputou 64 jogos em 2024/25.

