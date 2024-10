Stephen Curry comanda e Warriors vence Lakers

Com bom jogo de Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers, por 111 a 97, em amistoso preparatório nessa terça-feira (15). A franquia de San Francisco segue invicta na pré-temporada. Além disso, conseguiu uma vitória em jogo bastante controlado contra o rival de divisão. A rodada ainda contou com outras seis partidas.

Aliás, os amistosos para ambos os times ainda não acabaram. Isso porque o time de Los Angeles vai enfrentar o Phoenix Suns na próxima quinta-feira (17) e encerra a programação com novo duelo com o Warriors, na sexta-feira (18). Por outro lado, o confronto entre as franquias será o último de Golden State antes da temporada 2024/25 começar.

Então, confira como foi a vitória do Warriors sobre o Lakers em grande noite de Stephen Curry e Moses Moody.

O jogo

O clássico da divisão do Pacífico foi um duelo, acima de tudo, com um caráter mais competitivo para o Warriors de Stephen Curry e o Lakers de LeBron James. Los Angeles simulou sua rotação principal no primeiro tempo, e teve titulares em quadra até o terceiro quarto. Enquanto isso, Curry e Green chegaram até a pisar em quadra no último quarto, com uma vantagem já mais clara em favor de sua equipe.

O Lakers até chegou a liderar em grande parte do primeiro período, mas viu o Warriors terminar na frente com uma sequência de 16 a 5 que só foi acabar no começo do segundo quarto. Não foi um desempenho exuberante do time nas bolas triplas, porém, a defesa e a maior profundidade do elenco pesaram na vitória. Nomes como por exemplo, Moses Moody, Gary Payton II, Kyle Anderson e Trayce Jackson-Davis fizeram ótimos jogos.

Aliás, a equipe contou com o retorno de Andrew Wiggins, que marcou 11 pontos em 20 minutos de ação. Ele foi o titular em uma formação, sobretudo, mais alta com Curry, Green, Kuminga e Jackson-Davis.

Mas o destaque principal vai para Moody. O ala tem jogado muito bem e quer um lugar na rotação de Steve Kerr.

Por outro lado, Los Angeles esteve pouco inspirado. Anthony Davis fez bom jogo dominando o garrafão, mas de resto, quase ninguém conseguiu destaque. Vale ressaltar no entanto, mais um bom jogo do calouro Dalton Knecht, que acertou cinco das 11 bolas de três do time no jogo.

Por fim, duelo que não teve muita emoção. Mas que mostrou um Warriors muito organizado a caminho da campanha. São cinco vitórias em cinco jogos desde que os amistosos começaram. Los Angeles segue se adaptando aos conceitos de JJ Redick, mas perdeu três dos quatro jogos que disputou.

(5-0) Golden State Warriors 111 x 97 Los Angeles Lakers (1-3)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 21 5 2 0 0 Stephen Curry 16 5 6 2 0 Jonathan Kuminga 11 6 3 0 0 Andrew Wiggins 11 0 1 1 0 Draymond Green 10 10 3 0 2

Três pontos: 14-45; Moody: 5-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 24 12 2 1 1 Dalton Knecht 19 2 0 2 0 Rui Hachimura 15 9 1 1 1 Austin Reaves 13 3 2 0 0 LeBron James 6 2 4 0 0

Três pontos: 11-40; Knecht: 5-13

Leia mais!

Por fim, confira os outros resultados da noite, além da vitória do Warriors sobre o Lakers com ótimos jogos de Stephen Curry e Moses Moody.

(4-1) Boston Celtics 118 x 119 Toronto Raptors (2-2)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 24 8 6 3 0 Derrick White 23 2 3 1 3 Jaylen Brown 19 0 1 1 0 Payton Pritchard 15 3 2 2 0 JD Davison 12 0 0 1 1

Três pontos: 18-55; Pritchard: 5-11

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 26 9 10 1 0 Gradey Dick 27 6 0 2 0 Ochai Agbaji 16 5 3 0 0 Jakob Poeltl 15 16 4 0 0 Davion Mitchell 9 3 10 1 0

Três pontos: 15-43; Barnes: 5-9

(2-2) San Antonio Spurs 117 x 120 Miami Heat (2-1)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremy Sochan 18 11 1 1 0 Keldon Johnson 15 5 1 1 0 Malaki Branham 15 3 2 1 1 Chris Paul 13 2 5 1 0 Harrison Barnes 10 4 1 0 0

Três pontos: 9-30; Paul: 3-5

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 20 3 2 3 2 Jaime Jaquez Jr. 15 6 5 1 0 Tyler Herro 14 1 4 1 0 Jimmy Butler 12 4 1 3 1 Duncan Robinson 10 3 4 1 0

Três pontos: 14-45; Adebayo: 2-3

(2-2) Charlotte Hornets 105 x 111 New York Knicks (4-0)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 26 5 3 0 0 Tre Mann 16 4 5 0 0 LaMelo Ball 14 2 7 3 1 Tidjane Salaun 13 8 0 0 0 Nick Richard 8 3 0 1 1

Três pontos: 18-49; Miller: 6-11

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Precious Achiuwa 20 16 3 0 0 Miles McBride 18 1 5 1 0 Cameron Payne 16 5 8 1 0 Pacome Dadiet 16 5 0 1 0 TJ Warren 11 7 2 0 0

Três pontos: 16-45; McBride: 4-11

(1-2) New Orleans Pelicans 98 x 118 Houston Rockets (2-1)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hawkins 20 2 0 0 0 Brandon Ingram 18 3 3 0 0 Dejounte Murray 12 6 7 1 0 Yves Missi 9 3 2 0 1 CJ McCollum 8 5 3 1 1

Três pontos: 9-37; Hawkins: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 19 6 0 1 0 Dillon Brooks 13 4 1 0 0 Alperen Sengun 12 6 3 0 0 Cam Whitmore 12 2 2 1 1 Amen Thompson 11 4 2 1 2

Três pontos: 12-37; Brooks: 3-4

(2-1) Oklahoma City Thunder 124 x 94 Denver Nuggets (0-4)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 19 3 5 1 0 Jalen Williams 14 2 2 0 1 Isaiah Joe 14 5 1 0 0 Isaiah Hartenstein 11 3 3 1 1 Ousmane Dieng 10 3 5 0 1

Três pontos: 17-46; Joe: 4-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 15 6 1 1 0 Julian Strawther 12 2 4 0 0 Trey Alexander 12 3 2 1 0 Aaron Gordon 11 5 5 2 0 Zeke Nnaji 11 3 1 2 3

Três pontos: 10-40; Nnaji: 3-4

(0-4) Sacramento Kings 114 x 117 Utah Jazz (3-1)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 29 17 8 2 0 De’Aaron Fox 22 7 5 1 0 Keegan Murray 21 5 1 2 0 DeMar DeRozan 17 3 5 5 0 Jordan McLaughlin 9 4 5 4 0

Três pontos: 10-38; Murray: 5-11

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 24 3 5 0 1 Lauri Markkanen 21 4 0 0 1 Collin Sexton 16 1 6 2 1 John Collins 12 4 0 1 3 Jordan Clarkson 11 4 5 1 2

Três pontos: 14-35; Markkanen: 3-6

