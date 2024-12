Stephen Curry decide e Warriors bate Timberwolves

Jogando fora de casa, o Golden State Warriors contou com grande noite de Stephen Curry para vencer o Minnesota Timberwolves por 113 a 103, nesse sábado (21). Em uma batalha defensiva e de ataques instáveis, o time visitante garantiu o triunfo mesmo permitindo que o adversário se recuperasse na partida. Além disso, a rodada ainda contou com outras 11 partidas.

O Warriors volta a vencer após uma sequência de três derrotas. Aliás, depois de uma péssima impressão deixada em seu último jogo, quando foi atropelado pelo Memphis Grizzlies. A última vitória, aliás, havia sido contra o mesmo Minnesota. Um pequeno respiro na tabela. Agora equipe soma 15 vitórias em 27 jogos. O time volta para a sétima colocação da Conferência Oeste. O próximo compromisso será segunda-feira (23), contra o Indiana Pacers em San Francisco.

O Timberwolves, por outro lado, perde a segunda seguida e a terceira nos últimos cinco compromissos. A equipe também vinha de uma apresentação terrível contra o New York Knicks em casa, mas não conseguiu responder a altura. Agora são 14 vitórias em 27 partidas. O pior, no entanto, está na tabela. O Timberwolves ocupa a décima posição. Portanto, no limite da zona de play-in. Minnesota enfrenta o Atlanta Hawks, também na segunda-feira.

Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards neste sábado.

Defesa e ótimo fechamento

O ataque pouco inspirado do Timberwolves ajudou, mas o Warriors de Stephen Curry conseguiu boa atuação defensiva. Desde que o jogo começou, a agressividade e inteligência nas coberturas na defesa foram destaque. Enquanto isso, os donos da casa não sabiam o que fazer em quadra.

Golden State explorou isso também do outro lado. O pedido de Steve Kerr era que a equipe acelerasse o jogo sempre que forçasse um erro de ataque de Minnesota. Isso ajudou a destravar o ritmo de meia quadra e criar um jogo de transição mais efetivo.

Os resultados aconteceram. A equipe fez 14 pontos oriundos dos erros de ataque do rival no primeiro tempo. Além disso, as bolas de três estavam caindo com frequência. Afinal, o jogo de transição gerava melhores oportunidades. Foram nove só no primeiro tempo. E apesar do grande jogo defensivo de Rudy Gobert, o jovem Trayce Jackson-Davis teve uma de suas melhores atuações em 2024/25.

Mas o ataque não foi consistente a noite toda. Após abrir 21 pontos no começo do segundo quarto, o rival terminou o período perdendo por apenas 13. Ainda no terceiro quarto, chegou a virar o placar. Minnesota errou menos e o ataque do Warriors também teve um clássico momento mais travado no jogo.

O jogo ficou muito mais equilibrado até o fim, mas Curry resolveu. Foram três bolas triplas no último quarto, todas nos últimos minutos. A equipe encontrou um raro bom momento de ataque de meia quadra, conseguindo algumas boas chances. Assim, também aproveitou os oito pontos de Jackson-Davis para fechar o jogo.

Portanto, uma atuação que teve todas as nuances do Warriors de 2024/25, com seus pontos bons e ruins, mas com uma vitória vital para o time de Stephen Curry sobre o Timberwolves.

Minnesota travado no começo e no fim

Vale lembrar que a defesa do Timberwolves vive grande momento. Isso porque o time só não perdeu por uma vantagem muito maior no primeiro tempo, porque conseguiu capitalizar erros do Warriors. Por exemplo, entre o fim do primeiro e começo do segundo quarto, a equipe passou incríveis 14 posses de bola seguidas sem qualquer pontuação. Isso resultou em uma corrida de 25 a 6 de Golden State.

A vantagem só diminuiu de 21 para 13 pontos no fim do primeiro tempo, porque a defesa também passou a forçar algumas falhas do Warriors. Enquanto isso, parar de cometer erros de ataque talvez foi o grande mérito do ataque. Afinal, o time tinha apenas 37 pontos no intervalo.

A realidade, entretanto, foi outra no terceiro quarto. Nos 12 minutos após o intervalo, a equipe anotou 38 pontos. Ou seja, mais do que tinha feito até então. Minnesota passou a converter muitas bolas de três, enquanto Rudy Gobert também teve mais chances fáceis próximo ao aro. Naz Reid, vindo do banco, também teve grande impacto,] com dez pontos no período.

Mas um nome vale destaque pelo Timberwolves: Mike Conley. O armador só anotou três pontos na partida, mas os melhores minutos da equipe no jogo foram uma aula de suas clássicas conexões no ataque. Após assumir a liderança com ele, o time voltou a perdê-la assim que o veterano foi para o banco.

Uma história que se repetiu no último quarto. Então, nnos cinco minutos de Conley em quadra, o Timberwolves superou o Warriors de Stephen Curry por três pontos. Nos outros sete, perdeu por nove.

(15-12) Golden State Warriors 113 x 103 Minnesota Timberwolves (14-13)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 31 3 10 1 0 Trayce Jackson-Davis 15 9 2 1 2 Brandin Podziemski 12 7 1 2 0 Jonathan Kuminga 11 4 2 0 1 Buddy Hield 11 3 2 1 0

Três pontos: 16-42; Curry: 7-16

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 19 7 5 0 0 Donte DiVincenzo 19 4 4 2 0 Rudy Gobert 18 12 2 1 1 Julius Randle 16 7 6 0 0 Naz Reid 16 4 2 0 1

Três pontos: 14-38; Reid: 4-7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada ainda contou com mais 11 partidas.

Aliás, vale citar que a NBA não terá jogos na véspera de natal, antes da rodada especial do dia 25. Então, o número de jogos foi maior nesse sábado e será na próxima segunda-feira com 14.

Por fim, confira os resultados e estatísticas dos outros jogos do dia.

(16-12) Los Angeles Lakers 103 x 99 Sacramento Kings (13-16)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 32 7 6 4 0 D’Angelo Russell 20 4 5 0 0 Austin Reaves 16 4 5 0 0 Anthony Davis 10 15 5 0 3 Rui Hachimura 9 11 1 1 1

Três pontos: 9-35; Russell: 3-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 31 5 7 1 0 Domantas Sabonis 19 19 5 1 0 DeMar DeRozan 12 4 3 2 0 Keegan Murray 10 4 0 0 0 Kevin Huerter 9 2 0 2 0

Três pontos: 10-37; Fox: 3-5

(13-13) Miami Heat 114 x 121 Orlando Magic (18-12)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 23 6 0 2 0 Terry Rozier 23 5 2 0 0 Tyler Herro 22 6 5 0 0 Dru Smith 14 4 0 4 0 Duncan Robinson 10 4 3 0 0

Três pontos: 9-32; Herro: 3-9

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 35 8 9 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 24 2 2 0 2 Goga Bitadze 18 13 1 0 2 Anthony Black 10 1 2 0 0 Jett Howard 9 4 1 0 0

Três pontos: 11-37; Howard: 3-6

(20-9) Memphis Grizzlies 128 x 112 Atlanta Hawks (14-15)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 23 5 8 4 0 Scotty Pippen Jr. 22 5 9 2 0 Jake LaRavia 16 4 4 2 0 Jaren Jackson Jr. 13 5 1 1 1 Jaylen Wells 13 3 2 2 0

Três pontos: 18-41; LaRavia: 4-5

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 26 2 0 0 0 Dyson Daniels 15 3 6 6 1 Jalen Johnson 13 11 8 2 0 Larry Nance Jr. 7 10 4 1 3 Zaccharie Risacher 10 2 1 0 0

Três pontos: 14-38; Daniels: 3-5

(7-20) Utah Jazz 105 x 94 Brooklyn Nets (11-17)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 21 7 0 0 2 Collin Sexton 18 2 5 4 0 Svi Mykhailiuk 18 0 1 1 0 Jordan Clarkson 16 3 8 1 0 John Collins 13 11 2 1 0

Três pontos: 14-41; Mykhailiuk: 4-8

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 18 3 5 2 0 Ben Simmons 15 6 10 2 0 Shake Milton 11 2 2 1 0 Noah Clowney 10 6 1 0 0 Nic Claxton 10 5 0 2 2

Três pontos: 7-40; Clowney: 2-6

(9-17) Philadelphia 76ers 99 x 126 Cleveland Cavaliers (25-4)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 27 1 3 1 0 Paul George 11 5 1 1 0 Ricky Council IV 11 5 0 1 0 Kelly Oubre Jr. 9 5 0 1 1 Jeff Dowtin 9 0 1 0 1

Três pontos: 11-34; Maxey: 5-10

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 26 5 4 1 0 Evan Mobley 22 13 7 2 1 Donovan Mitchell 19 4 5 0 0 Georges Niang 13 5 2 0 0 Caris LeVert 12 1 3 2 0

Três pontos: 22-43; Garland: 6-7

(22-6) Boston Celtics 123 x 98 Chicago Bulls (13-16)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 43 15 10 0 0 Kristaps Porzingis 22 7 2 2 2 Jaylen Brown 19 5 8 1 0 Al Horford 8 7 0 1 1 Derrick White 8 4 1 0 1

Três pontos: 15-45; Tatum: 9-15

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 19 10 2 1 0 Patrick Williams 14 5 5 1 1 Zach LaVine 14 4 4 1 0 Coby White 14 0 1 1 0 Matas Buzelis 9 1 2 0 1

Três pontos: 14-42; LaVine: 4-5

(4-22) Washington Wizards 101 x 112 Milwaukee Bucks (15-12)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 26 5 3 0 0 Bilal Coulibaly 20 11 5 3 1 Corey Kispert 16 2 1 0 1 Alex Sarr 11 5 3 2 0 Kyshawn George 7 4 1 1 1

Três pontos: 18-42; Poole: 8-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 34 10 8 3 1 Khris Middleton 18 6 8 1 0 Gary Trent Jr. 15 7 2 2 1 Ryan Rollins 14 3 2 1 0 Brook Lopez 14 1 1 0 0

Três pontos: 20-48; Portis: 6-9

(18-10) New York Knicks 104 x 93 New Orleans Pelicans (5-24)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 39 1 6 2 0 Mikal Bridges 18 0 2 2 0 OG Anunoby 16 5 3 3 0 Josh Hart 14 8 5 2 1 Karl-Anthony Towns 11 10 4 0 1

Três pontos: 15-37; Brunson: 7-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 26 6 2 0 2 Dejounte Murray 14 9 8 1 0 CJ McCollum 13 5 4 1 1 Yves Missi 9 8 1 1 0 Jordan Hawkins 9 2 1 0 0

Três pontos: 12-34; Hawkins: 3-6

(16-13) Los Angeles Clippers 97 x 113 Dallas Mavericks (18-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 28 5 2 1 1 James Harden 19 8 3 1 1 Kevin Porter Jr. 19 2 3 1 0 Ivica Zubac 13 15 3 1 1 Kris Dunn 9 3 3 2 1

Três pontos: 10-37; Dunn: 3-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 20 7 1 0 0 Klay Thompson 16 1 1 4 0 Spencer Dinwiddie 15 3 6 3 0 Kyrie Irving 15 3 6 0 0 Dereck Lively III 11 11 5 2 2

Três pontos: 14-35; Thompson: 4-6

(9-19) Portland Trail Blazers 94 x 114 San Antonio Spurs (15-13)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 25 3 0 1 0 Anfernee Simons 18 4 6 5 0 Deandre Ayton 14 8 2 0 0 Scoot Henderson 12 4 1 0 0 Deni Avdija 7 6 4 2 0

Três pontos: 12-43; Sharpe: 3-6

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 30 7 3 0 10 Charles Bassey 16 12 0 1 0 Devin Vassell 11 4 0 2 0 Keldon Johnson 11 2 1 0 1 Jeremy Sochan 10 7 5 1 1

Três pontos: 10-36; Wembanyama: 4-8

(12-17) Detroit Pistons 133 x 125 Phoenix Suns (14-13)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 28 1 13 2 2 Jaden Ivey 20 8 8 1 0 Malik Beasley 18 2 0 3 0 Jalen Duren 17 11 2 0 0 Tim Hardaway Jr. 16 1 2 1 0

Três pontos: 19-39; Beasley: 5-11

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 43 5 6 2 0 Bradley Beal 26 6 5 0 0 Tyus Jones 19 0 2 1 0 Royce O’Neale 11 3 1 2 0 Jusuf Nurkic 10 7 6 2 0

Três pontos: 14-29; Durant: 4-9

