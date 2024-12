Stephen Curry comanda e Warriors supera Timberwolves

Em um grande segundo tempo de Stephen Curry e Buddy Hield, o Golden State Warriors venceu o Timberwolves, em casa, por 114 a 106. Em uma partida de grandes alternâncias, a dupla comandou o time nos minutos finais, conquistando uma grande virada em San Francisco. Além disso, a rodada deste domingo (8) contou com outras 11 partidas.

Assim, Golden State se recupera após perder para o mesmo rival na última sexta-feira (6). Com algumas mudanças na rotação, o técnico Steve Kerr conseguiu superar a forte defesa rival, que novamente foi bem no jogo, mas só até o intervalo. A equipe soma duas vitórias nas últimas três partidas. Agora, chega a 14 triunfos em 23 jogos. Portanto, ocupa a quinta posição da Conferência Oeste.

O próximo compromisso da equipe é especial. Na próxima quarta-feira (11), o time visita o Houston Rockets em jogo que também é válido pelas quartas de final da Copa da NBA.

Por outro lado, Minnesota não conseguiu uma “varrida moral” sobre o Warriors em jogos consecutivos em San Francisco. É o fim, aliás, de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, a melhor do time em toda a campanha 2024/25. Com isso, a franquia tem 12 vitórias em 23 jogos e ocupa a nona posição da conferência. Fora da Copa da NBA, a equipe só volta a jogar na próxima sexta-feira (13), contra o Los Angeles Lakers, na Califórnia.

Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards.

Segundo tempo elétrico, rebotes e defesa

Apesar do grande triunfo, a noite não começou tão bem para o time da casa. Enfrentando alguns dos problemas ofensivos que têm sido o grande problema da equipe atualmente, Golden State passou a sensação de ser controlado pelo rival nos primeiros 24 minutos. Fora Curry, ninguém estava quente e a equipe se manteve boa parte do período com déficit de oito a dez pontos no placar.

Entretanto, as coisas mudaram no terceiro período. Steve Kerr propôs um quinteto titular baixo para jogo, com Draymond Green de pivô. No entanto, isso só começou a ter um efeito prático no segundo tempo.

A equipe acelerava o jogo, desafiando a defesa de transição de Minnesota, sobretudo Julius Randle e Rudy Gobert. Os dois tinham pouco impacto na quadra, enquanto o Warriors conseguia cestas fáceis. Tudo isso fez com que o time virasse o placar ainda no terceiro quarto. Jonathan Kuminga fez 11 de seus 20 pontos nesse meio tempo.

Leia mais!

Outra coisa que funcionou foram os rebotes. Acima de tudo, com um impacto enorme de Kevon Looney. O veterano pegou cinco rebotes de ataque durante todo o jogo e uma vantagem geral de 14 a 7 para Golden State no quesito. Os pontos de segunda chance já sustentavam o fraco ataque no primeiro tempo e se tornaram um trunfo ainda mais impactante no segundo.

Por fim, Buddy Hield e Stephen Curry foram fantásticos no fim do jogo entre Warriors e Timberwolves. O ala-armador marcou 19 de seus 27 pontos na segunda etapa, incluindo bolas decisivas. O camisa 30 pontuou de forma consistente ao longo da noite e sua “gravidade” abriu espaço para os companheiros.

A defesa de Gary Payton II sobre Anthony Edwards nos minutos finais foi fundamente e praticamente definiu o jogo. Por fim, uma enterrada de Draymond Green encerrou o confronto.

Timberwolves ‘derrete’ no segundo tempo

A grande virada de chave para Minnesota nos últimos jogos veio com o retorno de uma defesa intensa e sufocante, que levou a uma sequência de quatro vitórias seguidas. O Warriors de Stephen Curry já tinha experimentado disso no duelo anterior entre os times e novamente se viu encurralado no primeiro tempo do duelo com o Timberwolves. Porém, isso foi se perdendo ao longo da partida.

Por exemplo, a equipe permitiu apenas 21 pontos para o rival no primeiro quarto. Mas os rebotes ofensivos cedidos em excesso no segundo período, já fizeram com que o Warriors se mantivesse vivo no duelo com o Timberwolves, mesmo dependendo muito de Stephen Curry na pontuação. Em determinado momento da partida, a equipe estava permitindo mais de 30% de seus rebotes defensivos para o rival, que capitalizava as segundas chances.

No entanto, a situação ficou pior no terceiro período. Desatento e com dificuldades pra conter a transição rival, Minnesota viu sua vantagem de 12 pontos ruir rapidamente. Mas Anthony Edwards se elevou do outro lado, marcando 15 pontos só na terceira parcial. Isso manteve o time no jogo, apesar de já ir em desvantagem para o último quarto.

Nos minutos finais, a intensidade voltou à tona na equipe visitante. Rudy Gobert enfim impactou a partida com sua proteção de aro, enquanto Nickeil Alexander-Walker fez grandes esforços dos dois lados da quadra. Mas alguns chutes forçados e erros de ataque voltaram a dar oportunidades ao Warriors, que aproveitou e venceu o jogo.

Por fim, não foi uma atuação consistente da equipe, que novamente cedeu muitas chances a um rival que cresceu com elas.

(12-11) Minnesota Timberwolves 106 x 114 Golden State Warriors (14-9)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 27 5 6 1 0 Nickeil Alexander-Walker 19 1 1 0 1 Julius Randle 14 11 4 0 2 Mike Conley 12 2 3 1 0 Naz Reid 10 6 2 0 2

Três pontos: 19-42; Edwards: 5-9

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 30 4 8 1 0 Buddy Hield 27 4 2 3 0 Jonathan Kuminga 20 7 2 2 3 Kevon Looney 12 9 1 0 0 Gary Payton II 8 5 2 2 2

Três pontos: 16-41; Hield: 7-13

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Timberwolves de Anthony Edwards, a rodada desse domingo contou com outras 11 partidas. Aliás, isso foi para compensar o começo da próxima semana. Afinal será um cronograma de menos jogos em meio aos duelos decisivos da Copa da NBA.

Então, confira resultados e estatísticas dos outros jogos do dia.

(7-15) Philadelphia 76ers 108 x 100 Chicago Bulls (10-15)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 31 12 4 0 2 Tyrese Maxey 25 11 14 1 0 Kelly Oubre Jr. 12 10 1 3 1 Paul George 12 7 2 0 1 Jared McCain 11 0 4 3 0

Três pontos: 9-36; McCain: 3-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 30 4 3 1 0 Nikola Vucevic 13 8 3 4 0 Coby White 13 4 5 0 0 Josh Giddey 9 7 11 2 1 Jalen Smith 11 4 0 0 1

Três pontos: 19-54; LaVine: 6-14

(12-11) Milwaukee Bucks 118 x 113 Brooklyn Nets (10-14)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 34 11 4 1 3 Bobby Portis 23 5 1 1 3 Gary Trent Jr. 20 0 0 1 0 Damian Lillard 15 6 11 1 0 Khris Middleton 11 2 6 0 0

Três pontos: 15-31; Portis: 5-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 34 3 11 0 0 Cam Johnson 26 3 2 1 1 Nic Claxton 21 10 4 3 2 Dorian Finney-Smith 9 4 1 1 0 Keon Johnson 6 0 0 2 0

Três pontos: 16-35; Schroder: 4-7

(7-17) Charlotte Hornets 113 x 109 Indiana Pacers (10-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 26 6 5 0 1 Vasilije Micic 18 2 9 2 0 Cody Martin 14 6 1 2 0 Nick Richards 9 14 1 0 0 Josh Green 10 4 1 2 1

Três pontos: 14-29; Micic: 4-6

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK TJ McConnell 30 1 6 2 2 Jarace Walker 15 3 0 0 1 Obi Toppin 11 3 2 1 0 Bennedict Mathurin 11 3 0 1 0 Pascal Siakam 9 11 3 2 0

Três pontos: 12-36; Walker: 3-4

(12-10) Denver Nuggets 141 x 111 Atlanta Hawks (13-12)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 48 14 8 3 0 Michael Porter Jr. 26 7 3 0 0 Christian Braun 17 8 4 2 1 Julian Strawther 13 2 3 0 0 Russell Westbrook 9 1 11 2 1

Três pontos: 12-27; Strawther: 3-4

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 20 3 1 0 0 Dyson Daniels 18 4 6 5 1 Larry Nance Jr. 16 4 3 2 0 Trae Young 15 4 10 3 0 Onyeka Okongwu 14 9 1 1 0

Três pontos: 9-40; Hunter: 3-9

(21-4) Cleveland Cavaliers 113 x 122 Miami Heat (12-10)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 23 5 5 0 0 Georges Niang 15 6 2 1 0 Ty Jerome 14 4 6 0 0 Caris LeVert 13 2 4 0 0 Donovan Mitchell 12 1 5 2 0

Três pontos: 14-33; Niang: 3-4

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 34 6 7 0 0 Duncan Robinson 23 3 1 1 0 Jimmy Butler 18 3 5 2 0 Bam Adebayo 16 13 6 0 1 Terry Rozier 14 9 3 0 1

Três pontos: 16-37; Herro: 5-9

(12-11) Phoenix Suns 110 x 115 Orlando Magic (17-9)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 25 4 7 4 0 Tyus Jones 21 1 6 0 0 Bradley Beal 18 4 2 1 2 Royce O’Neale 16 7 1 0 0 Grayson Allen 13 4 2 1 0

Três pontos: 13-28; Jones: 5-8

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 26 4 2 1 0 Goga Bitadze 21 16 4 0 0 Cole Anthony 14 2 3 1 2 Mo Wagner 10 6 3 2 1 Anthony Black 8 3 2 1 2

Três pontos: 12-36; Suggs: 4-10

(17-8) Memphis Grizzlies 140 x 112 Washington Wizards (3-19)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 21 4 1 0 4 Santi Aldama 19 7 5 1 3 Jay Huff 17 3 1 0 0 Scotty Pippen Jr. 14 3 12 2 0 Cam Spencer 14 4 5 1 0

Três pontos: 17-43; Aldama: 3-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 20 14 2 0 1 Marvin Bagley III 20 7 2 0 3 Bilal Coulibaly 17 5 4 1 1 Justin Champagnie 14 8 0 5 0 Jared Butler 14 5 7 0 0

Três pontos: 6-32; Champagnie: 2-4

(5-20) New Orleans Pelicans 116 x 121 San Antonio Spurs (12-12)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 25 6 5 1 1 CJ McCollum 19 4 5 0 0 Yves Missi 18 14 0 1 2 Dejounte Murray 18 6 11 0 2 Brandon Boston Jr. 17 3 1 1 0

Três pontos: 13-38; Murphy: 4-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 25 10 1 0 3 Stephon Castle 22 5 4 1 0 Charles Bassey 16 12 0 0 4 Harrison Barnes 16 1 3 1 0 Chris Paul 6 7 10 2 0

Três pontos: 12-39; Barnes: 3-5

(16-8) Houston Rockets 117 x 106 Los Angeles Clippers (14-11)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 31 4 1 1 0 Amen Thompson 22 8 4 1 1 Dillon Brooks 19 7 5 1 2 Jabari Smith Jr. 13 12 2 0 1 Alperen Sengun 11 10 6 0 0

Três pontos: 15-41; Green: 5-13

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Bones Hyland 22 3 4 1 0 Ivica Zubac 21 12 1 0 2 Kevin Porter Jr. 19 2 6 2 0 Norman Powell 17 4 4 2 0 Jordan Miller 12 6 2 0 0

Três pontos: 11-34; Hyland: 5-10

(5-18) Utah Jazz 97 x 141 Sacramento Kings (12-13)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 25 5 6 4 0 John Collins 19 7 3 0 1 Collin Sexton 15 2 0 0 0 Walker Kessler 8 14 2 0 4 Brice Sensabaugh 9 1 2 1 0

Três pontos: 15-42; Collins: 5-8

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Huerter 26 5 4 1 1 De’Aaron Fox 21 4 9 0 1 Domantas Sabonis 19 12 6 1 1 DeMar DeRozan 18 1 4 1 1 Doug McDermott 18 0 0 0 0

Três pontos: 22-44; McDermott: 6-7

(8-16) Portland Trail Blazers 98 x 107 Los Angeles Lakers (13-11)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 19 7 3 0 0 Deandre Ayton 14 19 1 1 1 Anfernee Simons 14 1 4 0 1 Deni Avdija 13 4 2 0 0 Scoot Henderson 13 2 0 1 0

Três pontos: 9-36; Avdija: 2-3

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 30 11 1 2 5 D’Angelo Russell 28 5 14 1 0 Rui Hachimura 23 5 2 4 1 Dalton Knecht 6 8 1 1 0 Cam Reddish 6 0 4 2 0

Três pontos: 13-34; Russell: 5-10

