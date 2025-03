Stephen Curry brilha, Warriors para Knicks e vence mais uma

Stephen Curry teve mais uma grande atuação e o Golden State Warriors superou o New York Knicks, por 114 a 102, em pleno Madison Square Garden. Com os astros e a defesa crescendo no segundo tempo, a boa fase da franquia de San Francisco continua. O armador brilhou com 28 pontos, sete rebotes e nove assistências. Além disso, a rodada da NBA, desta terça-feira (4), ainda contou com mais oito partidas.

Apesar do tropeço recente contra o Philadelphia 76ers, Golden State segue voando desde que Jimmy Butler chegou. Afinal, são nove vitórias em 11 jogos nesse meio tempo. A franquia emplaca uma sequência de duas vitórias e se consolida na zona direta dos playoffs da conferência Oeste com 34 triunfos em 62 jogos. O próximo compromisso é na quinta-feira (6), em duelo com o Brooklyn Nets.

New York, por outro lado, perdeu uma sequência de três vitórias seguidas. Mas no retrospecto geral, a equipe vive uma certa oscilação com três vitórias e três derrotas nos últimos seis duelos. Ainda assim, a franquia segue estabelecida em terceiro lugar no Leste, bem a frente de Milwaukee Bucks, Indiana Pacers e Detroit Pistons, mas também bem atrás de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. O Knicks também joga na quinta-feira, contra o Los Angeles Lakers.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Knicks de Jalen Brunson.

Curry esquenta e muda jogo para Golden State

O armador até marcou seus oito pontos no primeiro tempo, mas ainda sofria com as ajudas eficientes de New York, e uma marcação ajustada de Mikal Bridges. Porém, foi no terceiro quarto em que ele explodiu, anotando 14 pontos em nove minutos. A sequência mudou o jogo e o ataque passou a rodar ainda mais sobre seu ritmo. Seis de suas nove assistências também foram no último quarto, com sua gravidade desequilibrando a defesa do Knicks.

Jimmy Butler também vai bem

Se Stephen Curry cresceu no segundo tempo de Warriors x Knicks, Jimmy Butler também passou a ser preponderante na etapa final. Ele não foi tão agressivo na primeira metade do jogo, mas isso mudou a partir do terceiro quarto, com 13 de seus 19 pontos sendo marcados a partir desse ponto. Sua dinâmica com Draymond Green gerou muitos cortes eficientes e muitos pontos fáceis para a equipe, seja em finalizações ou lances livres.

Draymond Green e Moses Moody comandam defesa

O Knicks marcou apenas 13 pontos nos últimos nove minutos de jogo. Os últimos cinco minutos, sobretudo, foram impressionantes, com o nível de ajuda defensiva do Warriors sendo muito elevado. Draymond Green esteve em todos os lugares, mas Moses Moody também fez um grande trabalho para diminuir o ritmo de Jalen Brunson ao longo de todo o segundo tempo. Golden State venceu o jogo na defesa.

Leia mais!

Defesa, bolas de três e Gui Santos faz bom jogo

O brasileiro teve alguns marcos importantes ao longo do duelo. Ele foi o primeiro reserva chamado por Steve Kerr para entrar no duelo, na vaga de Jimmy Butler. Sua defesa agressiva e cortes pra cestas no ataque foram muito impactantes, sobretudo no segundo tempo. Por fim, foi vital no último quarto, justamente nas ajudas defensivas que travaram o Knicks e convertendo sua única bola de três na partida. Enquanto esteve na quadra, os visitantes venceram por 14 pontos.

Brunson começa quente, mas é bem defendido

New York teve o controle do jogo durante grande parte do primeiro tempo. Isso teve grande impacto de Jalen Brunson, afinal, ele anotou 17 de seus 25 pontos na primeira metade da partida. No entanto, a defesa de Moses Moody e ajudas, diminuíram não só sua pontuação mas também seu volume de arremessos. Cada cesta da equipe foi um “parto” nos minutos finais, já que seu melhor jogador não tinha espaço para respirar.

OG Anunoby aproveita espaços…

Se Brunson estava travado pela defesa do Warriors, OG Anunoby aproveitou o espaço e os boas situações de arremessos que essa atenção extra sobre o astro gerou. Ele anotou 17 de seus 29 pontos no segundo tempo, com três bolas de três e bom ritmo. Mikal Bridges também marcou nove de seus 15 pontos nesse meio tempo, mas com uma eficiência bem menor.

…Mas o resto do Knicks não

New York foi uma chuva de erros nos arremessos nessa noite. Foram apenas oito bolas de três na partida, com um ataque sentindo demais a ausência de Karl-Anthony Towns. Caras importantes como Josh Hart, Miles McBride e Cameron Payne somaram 13 pontos em 21 arremessos. Enquanto isso, Stephen Curry dominava o Warriors e Knicks, com nomes como Brandin Podziemski e Gui Santos tendo muita eficiência ao seu redor.

(34-28) Golden State Warriors 114 x 102 New York Knicks (40-21)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 28 7 9 2 0 Brandin Podziemski 19 5 4 1 0 Jimmy Butler 19 4 4 0 0 Buddy Hield 15 6 0 0 1 Draymond Green 8 9 8 2 0

Três pontos: 13-37; Curry: 5-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 29 3 3 0 0 Jalen Brunson 25 2 7 1 0 Mikal Bridges 15 4 4 0 1 Precious Achiuwa 8 15 0 0 1 Mitchell Robinson 7 5 0 0 0

Três pontos: 8-33; Anunoby: 4-9

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Knicks de Jalen Brunson, a rodada dessa terça ainda contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e box-scores com os desempenhos dos melhores jogadores da noite de NBA.

(37-25) Houston Rockets 102 x 115 Indiana Pacers (35-25)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 25 9 7 0 0 Tari Eason 16 14 4 0 0 Amen Thompson 13 12 4 2 0 Dillon Brooks 13 4 2 1 0 Jabari Smith Jr. 12 9 0 0 0

Três pontos: 9-30; Eason: 2-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 28 3 15 1 0 Pascal Siakam 18 2 2 0 0 Myles Turner 16 4 1 0 4 Aaron Nesmith 16 5 0 1 0 Obi Toppin 13 5 1 0 0

Três pontos: 17-42; Haliburton: 5-8

(20-42) Toronto Raptors 114 x 113 Orlando Magic (29-34)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 21 8 9 0 1 Scottie Barnes 17 13 5 3 1 Jakob Poeltl 17 7 2 2 1 Ja’Kobe Walter 17 3 0 1 1 Immanuel Quickley 15 4 4 0 0

Três pontos: 12-30; Lawson: 3-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 41 8 8 4 1 Franz Wagner 28 5 1 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 2 3 2 0 Tristan Da Silva 12 3 2 1 0 Cory Joseph 8 1 5 1 0

Três pontos: 15-36; Banchero: 4-5

(35-25) Milwaukee Bucks 127 x 121 Atlanta Hawks (28-34)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 26 12 10 1 0 Damian Lillard 23 5 4 2 0 Kyle Kuzma 17 10 2 0 0 Kevin Porter Jr. 15 2 2 1 0 Gary Trent Jr. 15 0 2 2 0

Três pontos: 11-37; Prince: 2-5

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 2 13 1 0 Caris LeVert 21 3 4 1 0 Dyson Daniels 16 9 6 2 0 Mouhamed Gueye 15 5 1 2 1 Terance Mann 12 4 4 1 1

Três pontos: 16-41; Mann: 4-6

(51-10) Cleveland Cavaliers 139 x 117 Chicago Bulls (24-38)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 28 7 5 1 0 Jarrett Allen 25 17 3 2 0 Darius Garland 19 3 7 1 0 Ty Jerome 16 3 2 0 0 Javonte Green 11 6 2 0 0

Três pontos: 17-48; Garland: 5-11

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 25 4 7 2 1 Talen Horton-Tucker 22 4 6 0 0 Zach Collins 20 12 2 3 1 Matas Buzelis 17 7 3 0 1 Jalen Smith 13 11 0 0 1

Três pontos: 11-44; Horton-Tucker: 3-6

(21-34) Philadelphia 76ers 112 x 116 Minnesota Timberwolves (34-29)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 30 3 2 3 0 Kelly Oubre Jr. 24 3 2 1 1 Guerschon Yabusele 18 7 0 2 0 Jared Butler 11 3 4 0 0 Paul George 7 7 6 2 0

Três pontos: 9-32; Grimes: 3-7

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 23 6 2 1 1 Nickeil Alexander-Walker 20 3 3 2 0 Anthony Edwards 18 5 1 0 0 Jaden McDaniels 17 3 2 2 4 Julius Randle 16 8 5 1 0

Três pontos: 18-40; Reid: 5-10

(21-40) Brooklyn Nets 113 x 127 San Antonio Spurs (26-34)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 24 1 6 0 0 Cam Johnson 17 3 4 1 0 Jalen Wilson 13 0 1 0 0 Trendon Watford 12 10 5 3 0 D’Angelo Russell 12 1 4 1 1

Três pontos: 17-50; Thomas: 4-13

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 37 11 5 4 1 Stephon Castle 17 4 6 2 0 Keldon Johnson 15 8 1 0 0 De’Aaron Fox 15 3 7 0 0 Bismack Biyombo 13 14 3 1 2

Três pontos: 18-39; Vassell: 8-11

Esse texto será atualizado ao fim de Clippers x Suns e Lakers x Pelicans.

