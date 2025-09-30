Stephen Curry abre o jogo sobre situação de Jonathan Kuminga

Na reapresentação do Golden State Warriors, o astro Stephen Curry falou sobre a situação envolvendo Jonathan Kuminga. Agente livre, o jovem ainda não definiu o seu futuro. O jogador de 22 anos tem em mãos três ofertas de renovação do Warriors. Mas nenhum acordo foi alcançado até o momento.

“Negociações são difíceis. Sei que a situação de cada um é um pouco diferente. Quanto a Jonathan Kuminga, sei é que ele estará aqui em breve, pronto para trabalhar. Esperamos que ele esteja focado em fazer tudo para nos ajudar a conquistar um título da NBA. Não tenho dúvidas disso”.

“Certamente, ele será questionado. Vocês farão perguntas. Mas quando eu sair desta entrevista, vou para o vestiário conversar com todos os jogadores. Aí então saberemos onde estamos para a próxima temporada, se vamos entrar com a mentalidade certa. Todos têm que estar em sintonia. Vivi muitas coisas no Warriors. Essa é só mais uma e sei que vamos passar por isso. Você tem que enxergar a beleza através do caos”, afirmou o camisa 30.

Stephen Curry já deixou claro que deseja a permanência de Jonathan Kuminga no Warriors. Além do principal astro, Draymond Green e Jimmy Butler também são favoráveis à permanência do jovem. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, os veteranos consideram que o ala pode ajudar o time a brigar pelo título. Assim, eles teriam pedido à direção da franquia que feche um acordo com o jogador.

Leia mais!

“Nas últimas semanas, os veteranos Curry, Green e Jimmy Butler falaram com a alta cúpula do Warriors para renovar com Kuminga. As três estrelas o querem de volta ao elenco, já que seu atleticismo, juventude e produção são incomparáveis. Se Kuminga não ficar, a ausência dele será sentida ao longo da temporada de 82 jogos”, revelou Siegel.

No entanto, o desejo do trio se contrapõe aos rumores sobre o técnico Steve Kerr e Kuminga. Segundo o jornalista Tim MacMahon, da ESPN, o técnico não quer contar com o jovem no elenco. O atrito entre eles vem das últimas temporadas. Sobretudo pelo fato de Kuminga ter pouco espaço no time.

“Golden State lidou com a agência livre de Jonathan de forma estranha, assim como a sua carreira inteira. Foi assim desde o começo, então não é surpresa para ninguém. A verdade é que Steve não quer o jogador por lá. E, por isso, o atleta também não quer ficar na franquia. Essa é a questão. Será um desastre se ele ficar em San Francisco”, disse MacMahon.

Sétima escolha do Draft de 2021, Kuminga já disputou 258 jogos pelo Warriors. Mas em apenas 84 deles foi titular. Suas médias. em quatro campanhas na NBA, são de 12,5 pontos e quatro rebotes. A melhor fase dele foi em 2023/24, quando alcançou 16,1 pontos e 4,8 rebotes, em 74 partidas.

Ofertas do Warriors a Jonathan Kuminga

1- Dois anos de contrato, US$45 milhões, com uma team option no último ano

2- Três anos de contrato, US$75 milhões, com uma team option no último ano

3 – Três anos de contrato, US$54 milhões, sem a team option

Mesmo se não aceitar nenhuma das propostas acima, Kuminga tem outra opção. Ao final da temporada, o Warriors estendeu a oferta qualificatória de US$7,9 milhões ao jovem. Como resultado, o atleta se tornou agente livre restrito. Ou seja, a franquia pode igualar qualquer oferta pelo ala.

Mas caso não haja acordo para extensão, Kuminga será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026. Durante a offseason, o staff do jogador sinalizou que Kuminga deseja receber cerca de US$30 milhões anuais. Valor que o Warriors não se mostrou disposto a oferecer.

