Splash Brothers Podcast – Warriors é candidato ao título da NBA?

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni analisam se o Golden State Warriors é candidato ao título da NBA em 2024/25. A equipe de San Francisco passou por uma mudança significativa na última trade deadline. Afinal, adquiriu o astro Jimmy Butler, que estava em baixa no Miami Heat. O novo reforço, inclusive, se entrosou rapidamente com o astro Stephen Curry.

Até o momento, o “novo” Warriors anima os fãs da equipe. A chegada de Butler, aliás, impulsionou a campanha do Warriors. Afinal, o time venceu 16 das 19 partidas em que contou com o veterano em quadra. Ou seja, um aproveitamento de 84%. Hoje, o time de San Francisco ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste, com 41 triunfos e 30 derrotas. Portanto, Golden State está na zona de classificação direta para os playoffs.

Publicidade

Leia mais sobre o Warriors!

Além disso, Gui e Léo apresentam mais duas promessas da classe do Draft 2025. Hoje, eles trazem os perfis do ala-pivô Asa Newell (Georgia) e Jeremiah Fears (Oklahoma). Ambos são projetados como escolhas de loteria no recrutamento deste ano.

Portanto, confira o episódio 273 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre as chances do Golden State Warriors ser candidato ao título da NBA nesta temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA