Sixers atualiza informações sobre Joel Embiid e Paul George

Sofrendo com lesões nesse início de temporada, o Philadelphia 76ers sabe que vai continuar sem dois jogadores para o jogo contra o Detroit Pistons, neste sábado (30), em Detroit. Embora espera-se que Paul George esteja de volta às quadras, o pivô Joel Embiid e o armador Kyle Lowry vão seguir de fora.

Embiid, com dores no joelho esquerdo, vai perder seu quarto jogo seguido. Já Lowry, tem dores no quadril e não jogará pela quinta partida seguida. “O inchaço diminuiu um pouco”, disse o técnico do Sixers, Nick Nurse, sobre o incômodo no joelho de Embiid após o treino da equipe na sexta-feira. “Ainda há alguma dor. Isso é tudo que posso dizer”, completou.

Paul George, que está afastado desde que sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo, no dia 20 de novembro, em Memphis, participou de todo o treino. Na última terça-feira, ele afirmou que planejava voltar dentro de uma semana e parece estar no caminho certo. O Sixers listou o ala como questionável para o confronto de sábado à noite contra o Pistons.

Publicidade

“Fizemos uma boa quantidade de contato e jogadas também, então foi bom de ver”, disse Nurse. “Ele parecia muito bem em quadra, apesar de tudo”. Caleb Martin também foi atualizado para questionável após ficar fora contra o Rockets devido a dores na parte superior das costas. Ele participou parcialmente do treino de sexta-feira.

Leia mais!

Até o jogo contra o Houston Rockets, Martin vinha atuando mesmo com desconfortos físicos notáveis em vários momentos no início desta temporada, incluindo no ombro direito. Após jogar 13 minutos e acertar apenas um dos oito arremessos que tentou, o Sixers decidiu poupá-lo no meio da derrota para o Los Angeles Clippers.

Publicidade

“Eu tento jogar o máximo que posso e, às vezesm isso é um problema”, disse Martin. “Eu meio que sabia, entrando naquele dia, que não era a melhor coisa para o meu corpo. Mas temos jogadores lesionados, e se eu puder jogar, vou tentar. E às vezes isso não é o melhor para mim ou para o time. Mas essa sempre foi a minha mentalidade. … A gente aprende com isso”.

Com um recorde de três vitórias e 14 derrotas, o Sixers vem de uma das suas melhores atuações, embora em uma derrota. Mesmo que Martin volte, não seria surpreendente ver Nurse manter como titulares Guerschon Yabusele e Andre Drummond. Yabusele teve com 22 pontos contra o Rockets, e Drummond teve uma boa noite nos rebotes.

Publicidade

“Fiquei muito satisfeito com isso”, disse Nurse. “Mas acho que foi um grande avanço em relação a quatro ou cinco dias atrás, quando eu pensei: ‘Meu Deus, parece que eles não conseguem funcionar’. Mesmo com formações muito baixas às vezes, eles se saíram bem em quadra”.

Assim, a equipe tenta ajustar suas rotações entre as ausências de Joel Embiid, Paul George e Kyle Lowry. Em último na conferência Leste, a equipe espera ajustar as coisas antes da virada de ano. Afinal, caso não consiga, podemos ver o Sixers fora dos playoffs pela primeira vez desde 2017.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA