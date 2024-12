Site propõe troca de LaMelo Ball para Spurs

Em alta, LaMelo Ball é um dos grandes nomes da temporada da NBA. Afinal, o jogador tem médias superiores a 30 pontos e sempre protagoniza lances de efeito nas rodadas. No entanto, o Charlotte Hornets segue sendo um dos piores times da liga. Assim, o portal Bleacher Report sugeriu uma troca de LaMelo Ball para o San Antonio Spurs.

Então a proposta de troca de LaMelo Ball para o Spurs seria:

Hornets recebe: Keldon Johnson, Tre Jones, Malaki Branham, duas escolhas de primeira rodada (2025 e 2027) e a escolha de 2027 do Atlanta Hawks

Spurs recebe: LaMelo Ball

Com 12 vitórias e 12 derrotas nessa temporada, San Antonio vem surpreendendo com o bom basquete apresentado. Victor Wembanyama é o destaque do time com 23.6 pontos, 10.4 rebotes e 3.4 tocos por jogo. Além disso, o francês está arremessando mais de nove bolas de três por jogo. Como comparação, na última temporada foram cinco.

Assim, a dupla de Wembanyama e Ball seria uma das mais letais da NBA, segundo o Bleacher Report. Isso porque o armador tem 31.1 pontos e 6.9 assistências por noite. Ou seja, com mais ajuda e ameaças em sua própria equipe, o jogador poderia render ainda mais.

Enquanto isso, o pacote sugerido traz três jogadores jovens para o Hornets, além de três escolhas de primeira rodada. É um valor interessante, mas vale lembrar que Ball está tendo a melhor temporada de sua carreira. Portanto, está em alta no mercado.

Negociar Ball agora, enquanto seu valor é alto, pode ser a melhor coisa para a franquia. Jones, Johnson e Branham têm 25 anos ou menos. Então, o Hornets pegaria três escolhas de primeira rodada em troca de Ball também”, publicou o site.

“O Spurs não deve nada muito louco na trade deadline. Adquirir um talento como Ball pode fazer o time chegar aos playoffs. Embora esteja jogando um bom basquete na temporada. O jogador de 23 anos tem experiência suficiente para liderar o Hornets, mas pode ainda ser jovem para crescer em um núcleo formado por Wembanyama, Devin Vassell, Stephon Castle e Jeremy Sochan”, completou.

Outro ponto é que LaMelo está com a “luz verde” em Charlotte. Desde Kobe Bryant no meio dos anos 2000, ninguém arremessa tanto por jogo quanto o craque do Hornets. São mais de 24 arremessos por partida, em média.

O armador titular do Spurs na temporada é, Chris Paul. Portanto, um jogador conhecido por “cuidar bem” da bola e ser bastante cerebral em suas decisões. Embora LaMelo possa desenvolver isso ao longo de sua carreira, certamente não é o perfil de jogador que ele tem mostrado até aqui. É claro, entretanto, que sua estadia em Charlotte, sempre com times pouco competitivos, pode influenciar em seu jogo.

