Site lista cinco jogadores que podem sair em troca de times na NBA

Nessa segunda-feira (16), o site Bleacher Report listou cinco jogadores que podem sair em troca de times na próxima temporada da NBA. Esses atletas são alvos de rumores, então o portal se propôs a prever qual seria o melhor e pior destino para cada um deles.

Jimmy Butler

O melhor destino de troca para Jimmy Butler seria o Golden State Warriors. De acordo com Sam Amick, do portal The Athletics, o interesse da franquia pelo ala é real. Os executivos da equipe estão se esforçando para maximizar as chances de Stephen Curry se manter competitivo aos 36 anos. Desse modo, combinar a habilidade de criações de jogadas e o arremesso de média distância ao espaçamento de quadra do armador poderia ser uma receita para o sucesso.

É claro que o Warriors abriria mão de jogadores talentosos, como Jonathan Kuminga e outros, mas eles aumentaram a profundidade de seu elenco nesta offseason. Se conseguirem manter jogadores de rotação como Buddy Hield e Trayce Jackson-Davis, terão o necessário para competir com Butler.

Por outro lado, também há o rumor do astro do Miami Heat ir para o Brooklyn Nets. Butler gosta da maneira como a franquia trata seus jogadores, mas ir para lá não seria bom para sua carreira. Mikal Bridges foi trocado para o New York Knicks nesta offseason, então tudo indica que eles não pretendem competir por um título tão cedo.

Zach LaVine

Há interesse de Zach LaVine se juntar ao Los Angeles Clippers. De acordo com Tomer Azarly, do portal ClutchPoints, essa vontade parte do jogador. E faz sentido. Agora sem Paul George, a equipe está na mão de James Harden, de 35 anos, e Kawhi Leonard, de 33 anos. O astro do Chicago Bulls poderia ocupar o posto de terceira opção no ataque, gerando 20 pontos por jogo para a equipe. Além disso, seria bom para acabar com as críticas em relação à vontade de LaVine de competir.

No entanto, o Golden State Warriors é visto como o pior destino para ele. A franquia californiana tem um estilo de jogo onde prioriza a movimentação de bola para encontrar o melhor arremesso. Isso não condiz com o modo que LaVine joga, que é mais livre e criativo.

Brandon Ingram

Brandon Ingram também está entre os jogadores da NBA que podem sair em troca de times. Seu melhor destino é o Miami Heat, em especial se Jimmy Butler for embora. Tudo indica que a franquia pretende continuar com Bam Adebayo, Tyler Herro e Jaime Jaquez Jr. A chegada da estrela do New Orleans Pelicans pode facilitar essa transição, ao mesmo tempo que conseguirão continuar se mantendo competitivos.

Por outro lado, há a possibilidade dele ir para o Cleveland Cavaliers, o que não seria ideal. O Pelicans precisa de um pivô com urgência e o Cavs tem dois de elite à sua disposição. A ida de Jarrett Allen traria, então, Ingram, que teria dificuldade de continuar com seu estilo de jogo no qual precisa da bola em suas mãos. O Bleacher Report considera fazer o ala dividir a bola com Donovan Mitchell e Darius Garland uma aposta ruim.

Jerami Grant

Jerami Grant não faz sentido na reconstrução do Portland Trail Blazers, tanto que sua extensão de contrato foi uma surpresa para os fãs de NBA. Desse modo, ele é um alvo no mercado de trocas e poderia ser um ótimo reforço para o Memphis Grizzlies. Marcus Smart está jogando de ala na equipe, fazendo com que utilizem um quinteto titular de baixa estatura. Grant poderia ocupar o papel de defensor versátil da equipe, ao mesmo tempo que levaria altura.

No entanto, o Los Angeles Lakers é um destino possível para o jogador também. Mas a troca não seria boa para nenhum dos lados. A franquia gastaria seus poucos ativos em um jogador que não a levaria ao patamar competitivo que espera. Ao mesmo tempo, Grant teria uma cobrança da mídia e torcedores que pode afetar a maneira que é visto na liga.

Julius Randle

Julius Randle é o último entre os jogadores da NBA desta lista que podem sair em troca de times. Mas o ideal para sua carreira seria aceitar a perda de espaço no New York Knicks e moldar seu jogo para ajudar a equipe. Se isso não acontecer, o Charlotte Hornets seria um bom destino. O time precisa de mais talento para competir e o ala-pivô quer protagonismo. Um trio formado por LaMelo Ball, Brandon Miller e Randle poderia brigar por uma vaga nos playoffs.

Por outro lado, o Golden State Warriors é visto como o pior destino. Assim como LaVine, o estilo de jogo não condiz com o da equipe. Randle gosta de ficar sendo físico no garrafão, enquanto o time precisa de bons passadores e arremessadores em seu sistema tático.

