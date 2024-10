Site divulga os 100 melhores jogadores da NBA para 2024/25

A ESPN divulgou o tradicional ranking dos 100 melhores jogadores da NBA na temporada 2024/25. Como de costume, no entanto, o site americano divulgou as colocações por partes. De início, saíram os nomes da centésima até a quinquagésima primeira posição. Depois, até a décima primeira. Por fim, os dez melhores para a nova campanha da liga.

Com uma classe de Draft que carrega poucas expectativas, nenhum novato apareceu no ranking da ESPN. Por outro lado, diversos segundanistas de destaque surgiram na lista. O principal deles, claro, Victor Wembanyama, que deu um salto após uma temporada de estreia impressionante. Além dele, Brandon Miller, Brandin Podziemski e Dereck Lively II apareceram.

Entre os experientes, LeBron James ainda se prova como um dos melhores jogadores da NBA na temporada 2024/25. Em seu 22º ano na carreira, o craque do Los Angeles Lakers apareceu na sétima posição. Na nova campanha, o astro ultrapassará os 40 anos, sendo o jogador mais velho de toda a liga.

Publicidade

Outro presente no top 10 é Stephen Curry. Grande ídolo da história do Golden State Warriors, o maior arremessador da história da NBA está na sexta colocação. Na nova temporada, a expectativa é de que ele lidera o time de San Francisco à uma campanha de recuperação na Conferência Oeste.

Por fim, Jayson Tatum é o melhor norte-americano na lista. Atual campeão com o Boston Celtics, o astro está a frente dos principais nomes do país no ranking. No entanto, os estrangeiros que vêm brilhando na NBA nos últimos anos dominam as quatro primeiras posições entre os melhores jogadores para 2024/25.

Publicidade

100 a 81

100. Anfernee Simons

99. Chris Paul

98. Mike Conley

97. Herbert Jones

96. Al Horford

95. Jalen Suggs

94. Keegan Murray

93. Brook Lopez

92. Jabari Smith Jr.

91. Jonas Valanciunas

90. Andrew Wiggins

89. Michael Porter Jr.

88. Isaiah Hartenstein

87. Naz Reid

86. Jaime Jaquez Jr.

85. Luguentz Dort

84. CJ McCollum

83. Marcus Smart

82. Mitchell Robinson

81. Myles Turner

80 a 61

80. Jerami Grant

79. Fred VanVleet

78. Brandin Podziemski

77. Jaden McDaniels

76. Tyler Herro

75. Donte DiVincenzo

74. Zach LaVine

73. Jarrett Allen

72. Austin Reaves

71. Klay Thompson

70. Bradley Beal

69. Jalen Green

68. Brandon Miller

67. Cade Cunningham

66. Draymond Green

65. Malik Monk

64. Immanuel Quickley

63. Khris Middleton

62. Kentavious Caldwell-Pope

61. Josh Hart

Publicidade

Leia mais!

60 a 41

60. Desmond Bane

59. Alex Caruso

58. Coby White

57. Darius Garland

56. Dereck Lively II

55. Jaren Jackson Jr.

54. Alperen Sengun

53. RJ Barrett

52. Franz Wagner

51. OG Anunoby

50. LaMelo Ball

49. Aaron Gordon

48. Julius Randle

47. Evan Mobley

46. Kristaps Porzingis

45. DeMar DeRozan

44. Jalen Williams

43. Dejounte Murray

42. Pascal Siakam

41. James Harden

40 a 21

40. Brandon Ingram

39. Derrick White

38. Mikal Bridges

37. Trae Young

36. Jrue Holiday

35. Scottie Barnes

34. Rudy Gobert

33. Lauri Markkanen

32. Chet Holmgren

31. Jamal Murray

30. Karl-Anthony Towns

29. Domantas Sabonis

28. Jimmy Butler

27. Zion Williamson

26. De’Aaron Fox

25. Kyrie Irving

24. Paolo Banchero

23. Damian Lillard

22. Kawhi Leonard

21. Paul George

Publicidade

20 a 1

20. Ja Morant

19. Tyrese Maxey

18. Bam Adebayo

17. Donovan Mitchell

16. Tyrese Haliburton

15. Devin Booker

14. Jaylen Brown

13. Anthony Davis

12. Jalen Brunson

11. Victor Wembanyama

10. Anthony Edwards

9. Kevin Durant

8. Joel Embiid

7. LeBron James

6. Stephen Curry

5. Jayson Tatum

4. Shai Gilgeous-Alexander

3. Giannis Antetokounmpo

2. Luka Doncic

1. Nikola Jokic

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA