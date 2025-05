Site avalia troca de Zion Williamson para o Heat; veja

Há muitos rumores sobre a disponibilidade de Zion Williamson para uma troca na offseason e o Miami Heat surge como um dos principais candidatos. O ala-pivô segue com problemas para ficar saudável e mais uma vez levantou dúvidas sobre ser um astro confiável ao New Orleans Pelicans. Então, o site ClutchPoints sugeriu uma proposta para enviar o jogador ao time da Flórida.

A ideia do portal é clara: New Orleans encaminharia sua reconstrução e Miami consegue jogadores que o colocam em posição de competir no Leste outra vez.

“New Orleans recebe ativos futuros como Jaquez e as escolhas de Draft. Além disso, recebe jogadores que podem ajudar na transição como Wiggins e Robinson. Por outro lado, Miami trás duas estrelas. Por mais que McCollum já esteja na metade final de sua carreira e Zion tenha problemas com lesões, isso dá a franquia um quinteto titular muito melhor do que o de 2024/25. Acima de tudo, ajuda para Bam Adebayo e Tyler Herro”, explica o jornalista Zachary Howell.

As dificuldades principais que Howell aponta para Miami no caso de uma troca como essa é a defesa e a saúde de Williamson.

“A equipe pode ter algumas questões na defesa em uma formação com McCollum, Herro e Williamson. Mas Erik Spoelstra é um grande técnico desse lado da quadra e tem algumas outras peças que podem ajudar nesse sentido. Além disso, as velhas questões sobre o peso, dieta e a tendência de se lesionar que Zion tem também estariam no topo das preocupações”, afirmou.

De fato, o Miami Heat parece de olho em uma grande troca, mas ainda não se sabe se um nome como Zion Williamson estará livre. A franquia da Flórida tem sido citada em alguns rumores de Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, mas nada é certo até aqui.

A situação do camisa 1 de New Orleans é a mesma. Afinal, não se sabe se a franquia quer de fato explorar uma reconstrução a partir de 2025/26. É verdade que Brandon Ingram foi trocado na trade deadline. Mas para muitos essa foi uma troca que abriu espaço para nomes como Herb Jones e Trey Murphy III ganharem mais protagonismo e minutos.

Veja a possível de troca que enviaria Zion Williamson ao Heat

New Orleans recebe: Andrew Wiggins, Terry Rozier, Duncan Robinson, Jaime Jaquez Jr, Duas escolhas de primeira rodada do Draft (2027 e 2029) e uma pick de segunda rodada (2029)

Miami recebe: Zion Williamson e CJ McCollum

