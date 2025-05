Jogador do Heat é sincero ao falar de Darius Garland

Após a classificação avassaladora do Cleveland Cavaliers sobre o Miami Heat, nos playoffs da NBA, um jogador foi pauta em coletiva: Darius Garland. Isso porque Kyle Anderson, ala-pivô do time da Flórida, falou sobre o impacto do armador rival durante a série. Na sua visão, o Cavs foi melhor em quadra sem o armador titular.

“Quer minha resposta honesta? Não quero criticar ninguém., mas eles parecem um time melhor sem Garland em quadra. Agora, não sei os números nem nada, mas acho que os jogos foram mais a favor deles quando ele não estava em quadra. O Cavaliers conseguiu ditar o ritmo e fazer mais defesas. Então, foi mais difícil para nós pontuar”, avaliou o veterano.

O comentário do jogador do Heat se fez porque Darius Garland não atuou nos Jogos 3 e 4 da série. Isso porque ele sofreu uma lesão no pé e foi desfalque. Então, justamente nos dois duelos em que não atuou, o Cavaliers foi ainda mais dominante.

Prova disso é que, nos dois primeiros confrontos, a diferença somada foi de 30 pontos. Por outro lado, nas duas últimas partidas, a soma foi de 92 pontos de vantagem. Como resultado, se tornou a série de playoffs com maior desequilíbrio de pontos totais da história da NBA.

Vale lembrar que as provocações começaram com Garland. O armador provocou Tyler Herro após o Jogo 2 ao dizer que o Cavs optava por atacá-lo por ser o ponto fraco da defesa do Heat. Em resposta, Bam Adebayo e o próprio camisa 14 de Miami revidaram ao apontar o jogador de Cleveland como ponto de fragilidade defensiva.

Após a fala de Anderson, o técnico do Cavs, Kenny Atkinson, evitou mais polêmicas com a série já definida. “Eu não dou ouvidos a isso. Pessoalmente, acho que estamos melhores com nosso armador All-Star”.

Agora, ainda há dúvidas sobre a presença de Garland para o início das semifinais da Conferência Leste. O jogador ainda não se recuperou da lesão no dedo do pé. Então, segue com status incerto.

“Há alguma preocupação, sim. No entanto, eu posso ver ele retornando”, disse o técnico. A esperança se dá pela evolução do camisa 10 nos treinos. Ele consegue arremessar, mas ainda não evoluiu para exercícios de contato.

O Cavaliers vai encarar o Indiana Pacers na próxima fase. O confronto começa no próximo domingo (4), com o primeiro jogo em Cleveland.

