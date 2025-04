Prêmio de Evan Mobley pode causar saída de jogador do Cavaliers

Evan Mobley, jogador do Cleveland Cavaliers, recebeu o prêmio de Defensor do Ano da NBA. No entanto, isso pode causar a saída de uma boa peça do elenco. Isso porque as regras salariais da NBA permitem aumento aos jogadores que receberam premiações individuais. Então, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN, dirigentes da franquia já projetam mudanças para enquadrar o telo salarial.

“Lá dentro, me disseram que querem pagar Evan Mobley. Ele é All-NBA, Defensor do Ano, enfim… Mas esse bônus poderia custar um jogador”, disse. “E não sei como será o mercado por Ty Jerome, como as equipes vão avaliá-lo, mas ele pode sair”.

Ty Jerome teve a primeira grande temporada de sua vida. Foram médias de 12.5 pontos, arremessando 43.9% para três, saindo do banco. O jogador concorreu ao prêmio de Sexto Homem do Ano, vencido por Payton Pritchard, do Boston Celtics.

Após essa temporada, porém, Jerome será agente livre irrestrito. Isso significa que qualquer equipe pode assinar um contrato com o jogador. Dado seu bom ano com o Cavs, há expectativas de um contrato de mais de US$20 milhões anuais, o que poderia ser demais para Cleveland.

A equipe é só a 17ª que mais gasta com salários atualmente. No entanto, o novo contrato de Evan Mobley com o Cavaliers passa a valer na próxima temporada, e o jogador já receberá US$38 milhões. Além disso, Darius Garland vai receber US$39 milhões, Donovan Mitchell, US$46 e De’Andre Hunter e Jarrett Allen, cerca de US$20 milhões cada. Max Strus ainda recebe US$15 milhões por ano.

Assim, o Cavs deve passar a ser um dos times que mais gasta com salários. Embora seja parte da estratégia da equipe – e vem dando certo, já que Cleveland foi o primeiro colocado da Conferência Leste -, alguma hora alguém terá que sair. E pode ser, então, que Jerome seja esse cara.

Historicamente, o Cavaliers não costuma ir muito além dos tetos salariais para montar suas equipes. Agora, isso terá de acontecer, graças ao prêmio de Mobley.

Em quadra, porém, a equipe não tem mostrado preocupações com isso. O Cavs abriu 3 a 0 na série contra o Miami Heat, e espera fechar as coisas logo para se preparar para a segunda rodada, onde enfrenta Indiana Pacers ou Milwaukee Bucks.

