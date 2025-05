Simples, Steven Adams explica o que faz nos playoffs da NBA

Steven Adams vem sendo uma das grandes surpresas dos playoffs da NBA. Afinal, com ele em quadra, o Houston Rockets vence o Golden State Warriors por uma diferença de 53 pontos. Enquanto isso, com ele fora, o time tem placar negativo. E o próprio pivô falou sobre o que vem fazendo para ter boas performances.

“Eu só sigo o plano de jogo”, disse. “O plano de jogo defensivo. Ler as trocas, me comunicar, tudo isso”.

Assim, ele terminou o jogo com 17 pontos, cinco rebotes e três tocos, sendo um dos motivos pelos quais o Rockets conseguiu forçar o jogo 7. Sua importância na série foi crescendo a cada jogo. Como o Warriors não vem utilizando um pivô de ofício para brigar pelos rebotes no garrafão, o técnico Ime Udoka passou a usar Adams mais, e junto de Alperen Sengun, para deixar Houston ainda mais alto e físico na área pintada.

Na série, suas médias são de 6.2 pontos e 6.5 rebotes por jogo, sempre saindo do banco e participando de 21.5 minutos por partida. Embora os números não saltem os olhos, sua produção em quadra, em especial na defesa e na briga pelos rebotes, é importante para Houston.

Steven Adams vem vindo tão bem nos playoffs da NBA que recebeu comentários até de Draymond Green, do Warriors. Os dois têm uma história de desavenças em quadra que vem desde 2016, e, embora Green tenha elogiado o pivô, também criticou a arbitragem.

“Ele está tendo um bom impacto. Fazendo um grande trabalho no nosso garrafão e na defesa”, disse. “No entanto, gostaria que os árbitros marcassem os três segundos dele. Ele fica a posse inteira no garrafão. É difícil tirar ele de lá, pois é muito forte”.

De acordo com Green, o tamanho de Steven Adams atrapalha muito.

“Ele é mais pesado que eu, tipo uns 20kg. E é mais alto, uns 15cm. Se ele pode só ficar lá no garrafão, será difícil. Com sorte, conseguiremos marcações de três segundos no próximo jogo”, concluiu.

Dessa forma, a série continua nesse domingo (4), com o jogo final, em Houston. Embora o Rockets seja favorito nas casas de aposta após duas vitórias seguidas, o Warriors conta com a experiência do próprio Green, Jimmy Butler e Stephen Curry. Juntos, são 12 idas às finais da NBA.

Há também expectativa de que Steve Kerr altere as rotações para sofrer menos com os pivôs de Houston. Se isso acontecerá, porém, só será possível ver na hora do jogo. O Warriors tem nomes como Quinten Post e Kevon Looney, que podem ajudar nesse sentido, embora não sejam ideais.

