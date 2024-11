Shai Gilgeous-Alexander seria favorito para MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander lidera as cotações para MVP da NBA em 2024/25. Segundo colocado na votação passada, o armador iniciou mais uma grande temporada pelo Oklahoma City Thunder. Desse modo, ele desbancou rivais como Luka Doncic e Jayson Tatum nas casas de apostas dos Estados Unidos.

No início desta temporada, Gilgeous-Alexander tem médias de 25.7 pontos, 6.9 assistências e 6.6 rebotes. Como no ano passado, ele segue como um pontuador de elite, capaz também de criar oportunidades para o seus companheiros. Além disso, é um bom defensor, com 1.7 roubo e um toco por partida. Os números se juntam à campanha do Thunder. A franquia, afinal, é a líder da Conferência Oeste, com somente uma derrota em oito partidas.

A combinação, portanto, favorece Shai Gilgeous-Alexander na corrida para MVP da NBA. De acordo com uma casa de apostas dos EUA, o astro tem uma cotação de 3,25 para vencer o prêmio. Ou seja, a cada US$1 apostado, o retorno seria de US$ 3,25 (lucro de US$ 2,25).

Depois do armador, vem Luka Doncic. Com médias de 28.9 pontos, 8.3 rebotes e 7.6 assistências, ele tem uma cotação de 3,6 para vencer o prêmio. Embora tenha números superiores, ele se distancia do astro do Thunder pela campanha de sua equipe. Até o momento, o Dallas Mavericks tem um recorde de cinco vitórias e três derrotas.

Em terceiro lugar, está Jayson Tatum. Atual campeão com o Boston Celtics, é o quarto na NBA em pontos por jogo, com 30 por partida. Além disso, ele tem 7.4 rebotes e 5.1 assistências. Para melhorar, o Boston Celtics sete vitórias em nove partidas. Desse modo, o ala tem uma cotação de cinco para vencer o prêmio.

O atual MVP, Nikola Jokic, por sua vez, aparece somente na quinta posição. Conforme a casa de apostas, ele tem uma cotação de 8,5 para vencer a premiação. Os números do pivô, aliás, são superiores aos dos concorrentes. Porém, o Denver Nuggets iniciou a temporada com dificuldades e vem se recuperando, com um recorde de cinco vitórias em oito jogos.

Vale lembrar que o cenário atual pode mudar rapidamente. As cotações são atualizadas rodada após rodada, com as atualizações de médias e campanhas. Além disso, os jogadores podem ser tirados da disputa em caso de lesões, uma vez que é necessário no mínimo 65 jogos para concorrer aos troféus individuais da temporada 2024/25.

Por fim, confira as cotações para o prêmio de MVP da NBA na temporada:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – 3,25 Luka Doncic (Dallas Mavericks) – 3,60 Jayson Tatum (Boston Celtics) – 5,00 Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) – 8,50 Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 8,50 Anthony Davis (Los Angeles Lakers) – 9,00 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 29,00 Jalen Brunson (New York Knicks) – 34,00 Kevin Durant (Phoenix Suns) – 41,00 Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) – 51,00

