“Shai Gilgeous-Alexander sempre vai pontuar”, admite técnico do Pacers

Como esperado, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder à vitória na segunda partida das finais contra o Indiana Pacers. E, a princípio, o impacto do cestinha da temporada não poderia ter vindo de outra estatística a não ser a pontuação. Ele foi o principal anotador da noite, com 34 pontos. Apesar disso, o técnico Rick Carlisle não vê isso como um sinal de que o seu time marcou o ala-armador mal.

“A verdade é que você já poderia anotar 34 pontos para Shai antes mesmo de embarcar para o próximo jogo. Não fico frustrado, pois esse cara sempre vai pontuar. É o normal dele. Não dá para pará-lo, então temos que achar formas de dificultar o seu trabalho. Sabermos o que vai fazer não nos isenta de tornar tudo o mais duro possível para ele”, avaliou o treinador do Pacers.

Já se espera que Gilgeous-Alexander pontue em volume, então esse não foi o diferencial do Thunder na vitória. O fato é que a eficiência do MVP da temporada foi o símbolo de um sistema ofensivo que funcionou como um todo. Cinco atletas fizeram 15 pontos ou mais. O banco de reservas, em particular, somou para 48 pontos. Carlisle viu se formar uma “onda” difícil de conter do outro lado.

Publicidade

“Aaron Wiggins e Alex Caruso fizeram grandes jogos saindo do banco, para começar. Eles foram ótimos, assim como Jalen Williams. Além disso, a atmosfera no ginásio foi incrível e a torcida foi participativa demais. Eu diria que todos jogaram muito bem para Oklahoma City hoje. E, por isso, vamos ter que ser bem melhores na próxima partida”, admitiu o veterano técnico.

Leia mais sobre Shai Gilgeous-Alexander

Todos juntos

Não é só o técnico do Pacers, aliás, que não se surpreende mais com a atuação ofensiva de Shai Gilgeous-Alexander. Mark Daigneault é um espectador que está presente para ver o ala-armador todas as noites. A habilidade e eficiência para pontuar são, a princípio, o que mais chama a atenção em suas partidas. Mas o técnico também faz referência à forma como ele assume como referência e liderança.

Publicidade

“Eu não me surpreendo mais com Shai, pois isso é o que faz. Ele segue melhorando e progredindo a cada dia. Mais do que isso, não se omite nos momentos mais importantes e coloca-se à frente do desafio. Mas, por mais que a sua pontuação esteja em foco, adoro a sua evolução constante na criação para os companheiros. Isso também fez a diferença hoje”, exaltou o jovem treinador.

Gilgeous-Alexander distribuiu oito assistências para só dois desperdícios de bola no segundo jogo da série. “Nenhum jogador chegou sozinho ao objetivo que eu estou tentando alcançar nessas partidas. Todos os números são legais, mas tudo vai passar pelos meus companheiros. E eles estavam prontos para dar uma resposta hoje, bem como imaginava”, apontou o ala-armador.

Publicidade

Passividade

A atuação, além da vitória, rendeu recordes para Gilgeous-Alexander. Os seus 72 pontos combinados nos dois jogos sãoo novo recorde para um estreante em finais, pois superou marca do lendário Allen Iverson. Myles Turner concorda com a visão de Carlisle sobre a “inevitabilidade” do ala-armador. No entanto, ele cobra mais atitude do Pacers diante da qualidade do Thunder.

“Shai é o MVP da temporada por uma razão. Ele iria encontrar o seu jogo alguma hora e, assim, tentar tomar conta da partida. Mas eu acho que aceitamos isso fácil demais. Nós temos que tentar diminuir o seu ritmo, enquanto também limitamos os outros jogadores em quadra. O fato é que, além dele, outros atletas de Oklahoma City também jogaram muito bem”, finalizou o pivô de Indiana.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA