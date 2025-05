Sabrina Ionescu brinca sobre faltas de Shai Gilgeous-Alexander

A vitória do New York Liberty sobre o Golden State Valkyries pela WNBA ficou marcada pelo grande jogo da pivô Breanna Stewart. Com 27 pontos, a estrela novaiorquina sofreu 16 faltas e marcou 15 cestas do lance livre. Desse modo, após o duelo, a atuação rendeu uma comparação de Sabrina Ionescu entre a companheira e o astro Shai Gilgeous-Alexander.

Em coletiva de imprensa, Sabrina Ionescu foi questionada se já havia visto alguém sofrer 16 faltas em um jogo. Em tom bem humorado, a armadora respondeu: “SGA”. Logo depois, a estrela do Liberty riu e acrescentou: “É brincadeira”.

A fala de Sabrina Ionescu fez referência à fama do astro na NBA. Atual MVP da liga, afinal, o astro do Oklahoma City Thunder tem ficado conhecido pelo volume de faltas que sofre dos adversários, enquanto acumula pontos nos lances livres. Segundo o site Statmuse, o craque converteu 601 lances livres nesta temporada.

Além disso, Shai Gilgeous-Alexander tem aumentado o número de faltas sofridas nos playoffs. Até aqui, ele tem média de 9.2 lances livres cobrados por jogo na fase decisiva da liga. Assim, um número considerável para os 29.8 pontos por partida dele na campanha do Thunder rumo às finais da NBA.

Ionescu, aliás, não é a única com essa percepção sobre o armador. Isso porque, na série entre Thunder e Timberwolves, o técnico Chris Finch chegou a reclamar do volume de faltas no armador de Oklahoma. Segundo ele, as decisões duvidosas dos árbitros estavam pesando contra Minnesota nos duelos.

“Houve muita frustração dos nossos jogadores com as marcações em quadra. Mas você precisa superar. É assim que funciona. Conversamos que seria assim antes do início da série. Nós devemos ter o controle, então, para colocar isso de lado e pensar na partida como um todo. Esqueça o que foi marcado, pois o nosso foco precisa estar na próxima jogada”, disse o treinador do Timberwolves.

Não é de hoje, aliás, que Chris Finch faz reclamações sobre as faltas que árbitros da liga marcam em Shai Gilgeous-Alexander. Em fevereiro, depois de uma vitória sobre o Thunder, o técnico do Timberwolves criticou a forma como os juízes julgavam o contato em cima dele. O craque havia cobrado 17 lances livres naquela partida. O treinador acusou a arbitragem de dar tratamento desigual aos times.

“É bem frustrante enfrentar Oklahoma City porque, antes de tudo, eles cometem muitas faltas. Fazem faltas demais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode nem tocar em Shai que um apito grita. Então, é difícil de conter a frustração. É preciso muita força mental para superar esse sentimento e competir”, disparou o técnico.

