“Shai Gilgeous-Alexander salvou a NBA”, crava ex-armador

Durante seu podcast, Club 520, o ex-jogador da NBA, Jeff Teague, rasgou elogios a Shai Gilgeous-Alexander. De acordo com o antigo armador do Minnesota Timberwolves, o astro do Oklahoma City Thunder “salvou a liga”. Isso porque, na sua visão, ele traz um jogo diferente da tendência atual. E por um motivo: as bolas de média distância.

Teague levanta o ponto sobre como a NBA mudou nos últimos anos. Enquanto jogadores como Kobe Bryant, Tim Duncan e LeBron James dominaram perto do aro e na área de média distância nos anos 2000 e início dos anos 2010, Stephen Curry mudou o jogo com bolas de três pontos.

“Acho que Shai salvou a NBA. É isso que estou dizendo. Não por causa do seu desempenho, mas pelo jeito como ele joga. Ele salvou a NBA porque é uma liga de imitadores e ele aperfeiçoou o jogo de médio alcance. Então, ele trouxe de volta a capacidade de arremessar de média distância. Afinal, o jogo era só de três ou bandeja.”, iniciou.

A análise de dados começou a dominar o basquete e muitos times passaram a adotar a ideia de ter o máximo de cestas de três pontos possível. Afinal, dados mostravam que o ataque produz mais do que com bolas de média distância. O Boston Celtics, aliás, foi um time criticado nesta temporada por conta do excesso de arremessos de longa distância.

“Fui crucificado em Minnesota por querer arremessar de média distância. Portanto, ele ter sido MVP e seu arremesso preferido sendo de média distância, ele acabou salvando a NBA. Ele tornou isso aceitável novamente porque, embora seu jogo seja muito suave, ele não é a pessoa mais divertida de assistir. Mas se você vê basquete, você pensa: ‘Como ele é tão eficaz? Então, tudo se baseia na sua capacidade de arremessar de média distância.”, avaliou Teague.

Na temporada regular, Gilgeous-Alexander acertou 57% dos arremessos de dois pontos (697 de 1221). Esse dado inclui arremessos de média distância, bandejas e enterradas. Enquanto isso, o atual MVP da NBA teve média de 32.7 pontos durante a fase regular. Nos playoffs, por sua vez, ele soma 29.8 pontos em 16 jogos.

Comparação com Anthony Edwards

Vale lembrar que o Thunder chegou às finais da NBA ao eliminar o Timberwolves na decisão do Oeste com grandes atuações de Shai Gilgeous-Alexander. A jovem equipe superou o rival por 4 a 1 e aguarda o vencedor de New York Knicks e Indiana Pacers.

Portanto, o MVP superou outra jovem estrela da liga: Anthony Edwards. O astro de Minnesota não fez grande série. Como resultado, Jeff Teague comparou os dois jogadores. Então, mais uma vez, citou as bolas de média distância para justificar.

“Veja, a diferença entre eles é que Edwards consegue fazer arremessos de média distância, mas ele prefere bandejas ou uma cesta de três”, explicou Teague. “Foi isso que lhe ensinaram. Mas ele é tão habilidoso e tão explosivo que, se jogasse na zona intermediária, quando marcassem duplamente, conseguiria muitas cestas fáceis”.

