“Shai Gilgeous-Alexander faz o que Jayson Tatum deveria”, diz analista

Shai Gilgeous-Alexander e Jayson Tatum são dois dos grandes jogadores da atualidade. Nascidos em 1998, os astros os astros figuram na disputa de quem será o “rosto da NBA” após a aposentadoria de nomes como LeBron James e Stephen Curry. Na disputa, por enquanto, o analista Colin Cowherd, do canal FS1, acredita que o armador do Oklahoma City Thunder leva vantagem.

Mesmo com Tatum já campeão da NBA, o analista acredita que foi Gilgeous-Alexander aquele que deu o próximo passo necessário para ser o rosto da NBA. De acordo com Cowherd, o astro do Canadá é mais decisivo e não permite que outros sejam protagonistas em seu lugar.

“Shai está entregando e cumprindo tudo aquilo que me disseram que Tatum faz. Porém, ele não faz. Shai quer a bola, é sempre o agressor e joga ao lado de caras como Jalen Williams e Chet Holmgren. Ainda assim, ele claramente é o líder. No vestiário do Thunder, não ha dúvida, todo mundo sabe quem é o homem”, avaliou Cowherd.

Publicidade

Com Jayson Tatum, porém, o analista não vê a mesma personalidade. Segundo ele, o camisa 0 do Celtics não assume de fato o papel de ‘craque do time’ e se esconde em momentos decisivos. Justamente por isso, Cowherd argumenta que foi Jaylen Brown o jogador eleito MVP das finais no ano passado.

Leia mais!

“O Celtics chegou às finais e quem foi o MVP do Leste? Brown. Quem foi o MVP das finais? Brown. Quem foi mais agressivo e muitas vezes o iniciador das jogadas? Brown. Eu queria de Jayson Tatum o mesmo padrão que todos usaram por anos para criticador o LeBron, quando ele não arremessava no final”, completou Cowherd.

Publicidade

A avaliação de Cowherd acontece em um momento em que Shai Gilgeous-Alexander e Jayson Tatum vive momentos distintos na NBA. De fato, o armador do Thunder é o jogador da vez após ter sido eleito o MVP da temporada 2024/25. Além disso, ele levou Oklahoma City às finais e garantiu o prêmio de melhor jogador da decisão no Oeste.

Jayson Tatum, enquanto isso, não teve em 2025 o mesmo sucesso de Shai. Após ficar em quarto na disputa pelo MVP, o astro sofreu uma grave lesão nos playoffs e desfalcou o Celtica nas semifinais do Leste. Assim, Boston terminou eliminado para o New York Knicks.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA