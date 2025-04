Shai Gilgeous-Alexander perde sequência de pontos em vitória do Thunder

Mesmo com a vitória acachapante do Oklahoma City Thunder sobre o Memphis Grizzlies, por 51 pontos, Shai Gilgeous-Alexander perdeu uma marca individual. Isso porque o canadense não marcou ao menos 20 pontos na partida, algo que havia acontecido pela última vez em 31 de outubro, quando fez 18.

O jogador, aliás, marcou 20 ou mais pontos em todos os jogos que participou na temporada regular, tirando esse contra o Spurs. Com 72 jogos consecutivos com a marca, o astro tem a quarta maior sequência desse tipo na história da liga. Portanto, atrás apenas de Wilt Chamberlain, que o fez duas vezes, e Oscar Robertson.

Gilgeous-Alexander é, então, o único jogador desde os anos 1960 que conseguiu ao menos 70 jogos consecutivos marcando 20 pontos. No entanto, contra o Grizzlies, essa marca caiu. Em parte porque jogou apenas 23 minutos, já que o jogo estava decidido muito cedo. O Thunder, afinal, nunca esteve atrás do placar.

Outro motivo, porém, é mais óbvio. O armador não jogou bem. Ele acertou só quatro de 13 arremessos, com mais sete de oito da linha de lance livre. Além disso, foi só um acerto do perímetro, em sete tentativas. No total, foram 15 pontos para o camisa 2.

Mesmo com a marca individual “perdida”, Gilgous-Alexander não tem motivos para reclamar. Isso porque o Thunder conseguiu a maior vitória para um Jogo 1 na história da liga, ao triunfar por 51 pontos. Além disso, conseguiu descansar os principais jogadores.

Shai Gilgeous-Alexander é o principal jogador do Thunder, e, com sua grande temporada, é finalista ao prêmio de MVP da NBA. Com suas 72 partidas com ao menos 20 pontos, o craque foi o cestinha da liga, com 32.7 pontos de média. Além disso, pegou cinco rebotes e deu 6.4 assistências, com mais 1.7 roubos de bola.

A temporada do Thunder foi histórica, com o time quebrando vários recordes de eficiência no ataque e defesa. Agora, para coroar tudo isso, o time tenta ir bem também nos playoffs. E o primeiro jogo foi uma carta de apresentação e tanto.

O Grizzlies, que havia garantido a vaga pouco mais de 36 horas antes, contra o Dallas Mavericks, não foi um oponente à altura de Oklahoma, que aproveitou dos bons defensores para anular o jogo de Desmond Bane e Ja Morant. Além disso, dentro do garrafão, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein também dominaram.

