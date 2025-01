Shai Gilgeous-Alexander domina e Thunder supera Celtics

Em mais um grande jogo de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder bateu o Boston Celtics no domingo (5). O canadense comandou os donos da casa, que possuem 15 vitórias consecutivas. Por outro lado, Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis tentaram de tudo. Mas o segundo tempo do Celtics foi terrível, especialmente nos arremessos de três. Foram apenas 27 pontos após o intervalo.

No primeiro período, os donos da casa pareciam melhores em vários momentos, mas os visitantes seguiam pressionando com arremessos de três. Apenas no quarto, Boston arremessou 14 vezes do perímetro, mas tinha o domínio nos rebotes e atacava a cesta, causando lances livres. Apesar de Shai Gilgeous-Alexander brilhar pelo Thunder, Jaylen Brown e Jayson Tatum faziam o mesmo pelo Celtics. Como resultado, ninguém conseguia abrir larga vantagem.

Os times trocaram a liderança várias vezes. Oklahoma City abriu seis quando Jalen Williams deixou em 21 a 15, mas Boston encostou rapidamente e virou em 24 a 23. Enquanto Jaylen Brown e Jayson Tatum carregavam o Celtics, Shai Gilgeous-Alexander comandava o Thunder. Assim, a equipe de Massachusetts terminou na frente por 35 a 32.

Mas no segundo quarto, o Celtics se aproveitou que Shai Gilgeous-Alexander estava no banco e, com Jaylen Brown, abriu 48 a 41. Era a maior vantagem até então para a equipe de New England. Pouco depois, no entanto, a vantagem começou a subir e chegou aos 12 para Boston. Ao fim do primeiro tempo, o placar indicava 65 a 55 para os atuais campeões da NBA.

Então, na volta do intervalo, Shai Gilgeous-Alexander fez quatro pontos consecutivos e o Thunder cortou para seis para o Celtics. Mas Kristaps Porzingis e Jayson Tatum exploraram o garrafão adversário e fizeram o Celtics liderar por 74 a 64. Os arremessos de três pararam de cair para Boston, enquanto o Thunder tratava de defender melhor o perímetro. Os donos da casa anotaram sete pontos consecutivos e cortaram para um, mas Tatum e Porzingis deixaram em 80 a 76.

Último quarto

Por fim, nos 12 minutos decisivos, os anfitriões anotaram sete pontos rápidos e viraram em 83 a 80. Al Horford igualou em 83, mas Cason Wallace recolocou Oklahoma City na liderança em 85 a 83. Jayson Tatum empatou, mas Shai Gilgeous-Alexander e Lu Dort colocaram o Thunder na frente do Celtics por 89 a 85. Na sequência, Shai ampliou para sete e Porzingis cometeu a quinta falta, enquanto restavam pouco mais de cinco minutos para o fim.

Jayson Tatum partiu para a cesta, mas Shai Gilgeous-Alexander deu um toco nele e, logo depois, Isaiah Hartenstein deixou o Thunder na frente do Celtics por 94 a 85. Boston seguia com problemas nos arremessos, enquanto Oklahoma City fazia uma ótima defesa. No entanto, os anfitriões não conseguiam arbir o suficiente. Assim, Tatum fez do perímetro e cortou para seis, restando três minutos.

O ataque do Celtics dependia quase exclusivamente das investidas no garrafão. Isso porque o arremesso de três não dava frutos. Por outro lado, Lu Dort acertou duas de três logo depois e deixou em 100 a 88. Depois, Dort fez mais uma, ampliando para 105 a 92.

No total, o Celtics arremessou 46 vezes de três, mas acertou só nove delas. Ou seja, 19.6%.

(26-10) Boston Celtics 92 x 105 Oklahoma City Thunder (29-5)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 26 10 1 2 0 Jaylen Brown 21 3 3 1 0 Kristaps Porzingis 19 9 1 1 0 Derrick White 11 4 4 1 3 Al Horford 6 8 1 1 0

Três pontos: 9-46; Horford: 2-5

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 11 6 3 2 Lu Dort 14 6 1 1 1 Aaron Wiggins 15 1 2 0 0 Cason Wallace 13 3 2 2 0 Isaiah Hartenstein 8 10 2 2 3

Três pontos: 15-37; Dort: 4-9

