Shai Gilgeous-Alexander cobra Jalen Williams no All-Star Game

O Oklahoma City Thunder é o líder do Oeste com folgas e compartilha a melhor campanha da NBA: são 34 vitórias em 40 jogos. Com isso, a história da liga diz que a franquia deve ter mais de um eleito para o Jogo das Estrelas. Mas quem vai ser? Shai Gilgeous-Alexander, certamente, já está lá. E o craque do time quer ver Jalen Williams ao seu lado como all-star pela primeira vez.

“Essa é uma ótima discussão, pois nenhuma equipe acumula a nossa campanha só com um astro. Não há como vencer tantos jogos assim com só um jogador de primeira linha no elenco. Eu acho, por isso, que nada seria mais justo do que Jalen estar no Jogo das Estrelas desse ano. Pois ninguém tem mais impacto em nossas vitórias do que ele”, defendeu o ala-armador.

O crescimento do protagonismo de Williams no Thunder está claro em seus números na terceira temporada na NBA. Ele registra as melhores médias da carreira, por exemplo, em todas as principais estatísticas: pontuação (20,6), rebotes (5,7), assistências (5,2), roubos de bola (1,8) e tocos (0,8). O seu índice de aproveitamento de arremessos teve uma queda, mas é o resultado do aumento do seu volume ofensivo.

“Não existe forma de vencer sem uma equipe, um coletivo que funciona. Afinal, eu nem sempre estou em quadra. Mas, se não estou, Jalen sempre ‘cresce’ para liderar o time. Ele faz 20 pontos por jogo com eficiência bem alta, enquanto lideramos o Oeste. Isso é só a minha opinião, mas a candidatura dele está mais do que firme”, reforçou o craque canadense.

Motivação

A ascensão de Jalen Williams a um candidato a all-star, no entanto, teve um início amargo. O ala terminou a última temporada desapontado com a participação na série de playoffs contra o Dallas Mavericks. O Thunder foi eliminado em seis partidas e ele teve uma performance abaixo do esperado. O técnico Mark Daigneault viu como ele transformou decepção em motivação.

“Ter se decepcionado com as suas atuações na primeira participação em playoffs é um sinal de quem é Jalen. Isso é ótimo. Depois daquilo, ele passou as férias treinando o seu arremesso de longa distância. E fez um bom trabalho desenvolvendo novos recursos para adicionar ao seu jogo. Por isso, eu lhe dou bastante crédito pelo rendimento atual”, contou o jovem treinador.

Williams focou a questão técnica na offseason, então Daigneault partiu em outra direção no decorrer da temporada. Ele enfatiza, em particular, a necessidade do jogador ser mais combativo em quadra. “Nós estamos desafiando Jalen a ser mais físico, pois já estamos pensando lá na frente. A nossa cabeça está nos rivais mais duros e jogos mais importantes. Sei que ele também está mirando lá”, explicou.

Sem parar

Ser eleito para um Jogo das Estrelas pode parecer algo simples, mas não é bem assim. A carreira de 95% dos atletas que passam pela liga, no mínimo, não chega a esse ponto. Virar um all-star é um prêmio e, ao mesmo tempo, pode virar uma “armadilha” para Williams. Daigneault revela que o seu grande desafio diário com o jovem ala passou a ser não permitir que ele se acomode na situação atual.

“A gente está cobrando evolução constante de Jalen e, a princípio, tem sido bem aberto a isso. Dizem que o bom é inimigo do ótimo. Acho que isso acontece com vários atletas, pois acham o sucesso sendo bons e param ali. E, assim que param, esquecem como é o processo de melhorar. Mas, com Jalen, estamos combatendo isso. E, acima de tudo, ele não está satisfeito”, concluiu o técnico.

