Shai Gilgeous-Alexander brilha, Thunder bate Rockets e está na final da Copa NBA

O Oklahoma City Thunder está na final da Copa da NBA ao vencer o Houston Rockets, por 111 a 96, em noite mágica de Shai Gilgeous-Alexander. Foi uma partida marcada por muita defesa, poucos pontos e jogo físico. Mas as melhores soluções do time da casa, sobretudo no segundo tempo, fizeram a diferença. Agora, a equipe enfrenta o Milwaukee Bucks, na próxima terça-feira (17), na final do torneio de intertemporada.

Jogo importante para Oklahoma que se tornou o terceiro time a vencer 20 jogos em 2024/25, ao lado de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Além disso, uma vitória sobre um dos seus perseguidores mais próximos pela liderança da Conferência Oeste. Agora, são 20 triunfos em 25 partidas, abrindo dois jogos e meio de frente para o vice líder Memphis Grizzlies e três e meio para o terceiro colocado Rockets.

Por outro lado, noite difícil no ataque para Houston. O jovem time vinha de grande vitória sobre o Golden State Warriors, mas tem oscilado mais nos últimos dias, justamente por um ataque pouco efetivo. São duas vitórias nos últimos cinco duelos. Em 2024/25, a equipe tem 17 triunfos em 26 partidas, perdendo um pouco de contato com o líder após a derrota no confronto direto.

Então, confira como foi a vitória do Thunder sobre o Rockets pela Copa da NBA.

Defesa, defesa e defesa

As duas melhores defesas da NBA fizeram um jogo de muita entrega, atenção defensiva e, acima de tudo, fisicalidade.

O plano de Oklahoma era simples. A equipe acumulou defensores no aro, seja na proteção ou na ajuda, enquanto cedia um pouco mais de espaço do perímetro. Afinal, Houston é um dos piores times da liga quando o assunto é bolas de três. Tirar os pontos fáceis, diminuiu o impacto de Alperen Sengun, e de outros nomes que dependem muito de atacar a cesta, como por exemplo, Jalen Green e Jabari Smith.

Por outro lado, a pressão do Rockets sobre o homem da bola foi muito grande. Seja em Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou qualquer outro que tentasse criar jogadas. Isso travou o fluxo ofensivo de Oklahoma, que cometeu seis erros de ataque enquanto só distribiui seis assistências.

Em suma, nenhum dos times teve um grande ritmo ofensivo.

Houston acabou liderando por um ponto. Com maior espaço, a equipe conseguiu superar Oklahoma nas bolas de três e, com várias cestas no aro que não caíram, acumulou rebotes ofensivos (11), porque brigou o tempo inteiro por eles. Os cortes pra cesta de Amen Thompson foram decisivos. Como resultado, foi o cestinha com 13 pontos.

O Thunder fez tudo certo na defesa, mas não conseguiu acertar do perímetro. Foram apenas duas bolas triplas em 18 tentativas. O ritmo não foi uniforme também. Momentos específicos com Shai, Williams ou até Kenrich Williams no primeiro quarto, deram algum ataque para o time. Mas não o suficiente para liderar ao fim do primeiro tempo.

O equilíbrio foi tanto que, salvo um momento de Houston ainda no começo do jogo, o placar raramente saiu de uma posse de bola.

Estrelas decidem e Thunder vence

Uma coisa que decide jogos travados e truncados na defesa é ter o melhor jogador em quadra. Ou os melhores. Assim, o segundo tempo foi uma aula de Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams para Oklahoma.

Houston continuou focado na defesa, fazendo as rotações certas, dificultando a vida de ambos. No entanto, as estrelas foram decisivas para superar as dificuldades impostas pelo rival. O camisa 2 brilhou em todos os lugares. Seja com bolas de três, infiltrações, dribles, leituras corretas na hora de passar a bola. O nível MVP que o canadense tem mostrado em quase todas as noites apareceu no segundo tempo.

Williams teve um grande momento, especialmente no terceiro quarto. E ambos começaram a encontrar os companheiros, e o ataque deslanchou. Lu Dort foi incrível, anotando 14 pontos no segundo tempo. Foram quatro bolas de três em quatro tentativas.

Quem também brilhou foi Isaiah Hartenstein. Além de defender bem Alperen Sengun, ele passou a ter cestas livres no aro, enquanto o Rockets tentava compensar a marcação na dupla de astros no perímetro. Foram dez pontos só no último quarto.

Por outro lado, o Rockets viveu de pequenos momentos. Sengun, Green e VanVleet não encontraram o mesmo ritmo ofensivo que os astros de Oklahoma. Veja, eles somaram 33 pontos em 45 chutes no jogo.

O Thunder abriu 11 de vantagem no último quarto, e Shai Gilgeous-Alexander foi para o banco. Houston cortou a vantagem para cinco nesse período. Então, o astro voltou, e em um minuto, recolocou a vantagem em 12 pontos. Então, o jogo acabou. Por fim, Thunder e Bucks se enfrentam em Vegas na próxima terça-feira.

(17-9) Houston Rockets 96 x 111 Oklahoma City Thunder (20-8)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 19 7 1 3 0 Jabari Smith Jr. 14 6 3 1 1 Dillon Brooks 14 5 2 0 0 Alperen Sengun 13 11 2 2 0 Jalen Green 12 3 2 0 1

Três pontos: 11-46; Brooks: 4-13

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 8 6 5 1 Isaiah Hartenstein 21 8 2 0 1 Jalen Williams 20 5 5 1 0 Lu Dort 19 9 1 3 0 Cason Wallace 5 6 2 1 1

Três pontos: 11-30; Dort: 5-9

