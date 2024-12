Shai Gilgeous-Alexander domina e Thunder atropela Mavericks

O está na semifinal da Copa da NBA Com grande jogo de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder atropelou o Dallas Mavericks por 118 a 104, nesta terça-feira (10). Com a vitória a equipe avançou à semifinal da Copa NBA. Além disso, a rodada ainda contou com a classificação do Milwaukee Bucks sobre o Orlando Magic.

Vitória do cada vez mais líder da Conferência Oeste. Oklahoma chegou a sua 19ª vitória em 24 partidas em 2024/25, abrindo 3.5 jogos de vantagem para o Mavericks, que perdeu a vice-liderança. Agora, são oito vitórias nos últimos dez jogos. Tudo isso em meio a lesão de Chet Holmgrem.

O próximo compromisso é no próximo sábado (14), contra o vencedor de Golden State Warriors x Houston Rockets. A semifinal será em Las Vegas.

Publicidade

Por outro lado, o Mavericks também vive bom momento, mas não conseguiu capitalizar isso contra o líder da conferência. Foi o fim de uma sequência de sete vitórias seguidas que, aliás, era a maior da liga atualmente. Ainda assim, são nove vitórias nos últimos 11 jogos em 2024/25. O time agora ocupa a quarta posição, abaixo também de Memphis Grizzlies e Houston Rockets.

Assim como o rival desta terça-feira, Dallas aguarda o resultado de Warriors e Rockets amanhã. Quem perder, enfrenta a franquia texana no próximo domingo (15).

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Mavericks de Luka Doncic.

Publicidade

Com a cara do líder da NBA

Desde o começo da partida, duas coisas chamavam a atenção em Oklahoma: o incrível jogo de Shai Gilgeous-Alexander e a intensidade de sua defesa. Por um lado, as dobras muito disciplinadas em Luka Doncic foram incríveis ao longo de toda a noite. Enquanto isso, o armador dominava do outro lado, anotando 16 pontos só na primeira parcial.

No segundo quarto, o momento de maior instabilidade do time. Com o camisa 2 no banco, o Thunder enfrentou uma de suas raras dificuldades no ano: Não ser tão quente do perímetro. Apesar de criar bons visuais, o ritmo ofensivo caiu, e mesmo com uma defesa agressiva que forçava erros de ataque aos montes, o time viu sua vantagem cair para o intervalo.

Publicidade

Leia mais!

Mas o que se viu a partir daí foi um recado. Sobretudo, no terceiro quarto, Oklahoma dominou o jogo. Shai teve mais um quarto de 16 pontos e o time converteu cinco bolas de três. Enquanto isso, o mesmo roteiro do outro lado. Forçando erros de ataque, gerando transição, dobrando em Doncic que seguia com pontuação baixa. Domínio do Thunder.

No último quarto, o Mavericks voltou a reagir nos primeiros minutos com Gilgeous-Alexander no banco. Mas a vantagem jamais caiu para menos de oito pontos. Assim que voltou, o armador do Thunder anotou uma bola de três, que esfriou a reação. No fim, minutos finais tranquilos e vitória assegurada.

Publicidade

Aliás, vale destacar as atuações de Alex Caruso, Lu Dort, Cason Wallace e Isaiah Hartenstein. Todos foram importantes em seus papéis.

Noite ruim de Doncic e Dallas sofre

Dallas conseguiu manter o equilíbrio da partida no primeiro tempo, mesmo que seu melhor jogador tenha marcado apenas dois pontos nos primeiros 24 minutos, sua pior pontuação em um período desses desde que era calouro.

Publicidade

Apesar de cometer muitos erros de ataque, a movimentação de bola continuou a ser procurada com as dobras em Doncic. Isso gerou um ótimo aproveitamento de perímetro ao longo de toda a noite, já que a equipe encontrou alternativas. Klay Thompson foi muito bem. Isso foi suficiente para ir para o intervalo perdendo por apenas três pontos.

Destaque para Naji Marshall e Kyrie Irving, que criaram a maior parte das ações quando a coletividade não funcionava. Mas os erros voltaram a castigar em um começo de terceiro quarto pouco intenso. O Thunder passou a dominar com o quente Shai Gilgeous-Alexander, que sozinho, quase marcou mais pontos do que todo o Mavericks. A desvantagem chegou a ser de 20 pontos.

Publicidade

Em meio aos problemas, duas bolas triplas de Kyrie Irving e bons minutos de Olivier Maxence Prosper deram alguma vida para a equipe no último quarto. Doncic, enfim, acordou, anotando oito de seus 16 pontos no último quarto. Mas em nenhum momento o Mavericks pareceu próximo de uma virada.

Alguns processos pareceram bons, mesmo que a derrota tenha sido larga e levado à eliminação da Copa da NBA. Mas é difícil sobreviver a uma noite tão pouco efetiva de Doncic neste nível. Por exemplo, o astro terminou com mais erros de ataque do que chutes convertidos.

Publicidade

(16-9) Dallas Mavericks 104 x 118 Oklahoma City Thunder (19-5)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 19 4 2 1 0 Klay Thompson 19 4 0 0 0 Kyrie Irving 17 2 5 1 1 Luka Doncic 16 11 5 4 0 Dereck Lively II 5 13 5 0 1

Três pontos: 15-36; Thompson: 5-10

Publicidade

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 39 8 5 3 1 Jalen Williams 18 7 4 0 1 Cason Wallace 11 8 4 2 1 Lu Dort 11 6 2 1 1 Isaiah Hartenstein 10 13 3 1 1

Três pontos: 20-50; Gilgeous-Alexander: 5-9

Publicidade

Outro jogo da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Mavericks de Luka Doncic, a rodada também com contou com a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Orlando Magic. A equipe se garantiu na semifinal da Copa da NBA, e vai viajar para Las Vegas, que sediará os duelos do próximo sábado (14).

Em um jogo tenso, a equipe da casa contou com grandes atuações de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard para vencer. O armador marcou 15 dos seus 28 pontos no último quarto, enquanto o grego foi dominante ao longo de todo o jogo nos dois lados da quadra. Além disso, Bobby Portis segue quente e fez mais um ótimo jogo saindo do banco.

Publicidade

Muito desfalcado, o Magic garantiu que o duelo fosse interessante. Com uma atuação defensiva exemplar, a equipe equilibrou as ações e ficou a centímetros de surpreender o rival em Milwaukee. Jalen Suggs tentou de tudo no final, com 18 de seus 32 pontos sendo no último quarto. Porém, não foi o suficiente para vencer. Destaque também para os bons jogos de Anthony Black e Goga Bitadze.

Enquanto o Bucks aguarda o vencedor de New York Knicks e Atlanta Hawks em Las Vegas no próximo sábado, o Orlando Magic enfrenta o perdedor do confronto de amanhã, no próximo domingo (15), em jogo que só será válido pela temporada regular.

Publicidade

(17-10) Orlando Magic 109 x 114 Milwaukee Bucks (13-11)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 32 9 1 4 1 Anthony Black 17 6 3 3 1 Mo Wagner 13 3 1 1 0 Goga Bitadze 12 14 4 1 1 Wendell Carter Jr. 8 11 5 1 1

Três pontos: 6-27; Suggs: 3-11

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 7 1 2 4 Damian Lillard 28 2 9 1 0 Bobby Portis 22 10 4 1 1 AJ Green 9 4 2 0 1 Khris Middleton 0 4 8 3 0

Três pontos: 11-30; Green: 3-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA