Sérvia perde Bogdan Bogdanovic para o restante do EuroBasket

A Sérvia terá o importante desfalque de Bogdan Bogdanovic para o restante do EuroBasket. O anúncio foi feito neste domingo (30). Há dois dias, o veterano sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda e, desse modo, estará fora de ação por várias semanas. O torneio continental, aliás, termina em 14 de setembro. De acordo com a Federação Sérvia, a decisão de vetar Bogdanovic foi tomada em conjunto com o Los Angeles Clippers.

“Bogdanovic foi diagnosticado com uma lesão na coxa que o impede de continuar no EuroBasket. Em acordo com o Clippers, o nosso capitão passará por tratamento intensivo nos Estados Unidos, nos próximos meses, para se recuperar o mais rápido possível”, informou a Federação de Basquete da Sérvia.

Maior cestinha da história da Sérvia, Bogdan Bogdanovic se lesionou no segundo jogo da seleção no EuroBasket. Ao final do primeiro tempo contra Portugal, o camisa 7 colocou a mão na parte posterior da coxa e deixou a quadra. Mesmo sem ele, os sérvios venceram os portugueses por 80 a 69.

Como esperado, Bogdanovic ficou de fora do terceiro duelo da Sérvia. Nesse sábado (30), a seleção liderada por Nikola Jokic bateu a Letônia por 84 a 80. Com o terceiro triunfo em três jogos, os sérvios garantiram a classificação à próxima fase. Hoje, a equipe lidera o grupo A ao lado da Turquia.

A Sérvia é uma das favoritas ao título do EuroBasket (ao lado da Alemanha). O desfalque de Bogdanovic, portanto, é um balde de água fria na equipe. A expectativa, agora, é que Jokic carregue o ataque sérvio nas costas. Além disso, a seleção terá de se superar para ser campeã continental.

Portanto, o foco de Bogdanovic passa a ser a recuperação visando à próxima temporada da NBA. O Clippers, aliás, estreia no dia 22 de outubro, contra o Utah Jazz, fora de casa. Vale lembrar que o ala de 33 anos tem contrato com a equipe até 2027. Assim, o sérvio vai receber US$32 milhões em salários nas próximas duas campanhas.

Para 2025/26, o Clippers assinou com três veteranos: Chris Paul, Bradley Beal e Brook Lopez. Além disso, adquiriu o ala-pivô John Collins após uma troca com o Jazz. Desse modo, o time é uma das forças da Conferência Oeste.

