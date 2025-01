Sequência histórica de Trae Young na NBA acaba em derrota

A derrota recente do Atlanta Hawks encerrou com uma sequência histórica de Trae Young na NBA. O astro vinha de 202 jogos seguidos com pelos menos cinco assistências. Porém, alcançou somente quatro no revés desse sábado (25) para o Toronto Raptors.

Ao fim da derrota, Trae Young foi questionado sobre o fim da sequência na NBA. Embora tenha lamentado o tropeço, o astro do Hawks não se importou em não atingir a marca de cinco assistências.

“Se Deus quiser, vou jogar mais 300 jogos e vou conseguir 300 seguidos a partir de agora. Isso faz parte do jogo. Acho que já tive uma sequência longa antes e terei outra envolvendo meus companheiros. Isso nunca vai parar. Então, se você jogar comigo, eu vou te passar a bola”, relatou.

A partida diante do Raptors foi de fato atípica para o armador de Atlanta. Na temporada, por exemplo, ele é o líder de assistências na NBA, com 11.5 por jogo. Porém, a forte marcação do time canadense conseguiu neutralizar o ponto forte de Young. Prova disso é que ele cometeu 11 turnovers.

Young, no entanto, minimizou os erros ofensivos. Segundo ele, a maior parte das perdas de posse no ataque ocorreram por mérito da defesa adversária.

“Muitos dos erros aconteceram porque eu estava tentando fazer passes para meus companheiros. Acho que teve alguns em que eu passei a bola e meus colegas pisaram fora da quadra. Eu estava tentando envolver todo mundo e é isso que fiz minha carreira inteira. São os erros não forçados que preciso melhorar. Porém, não cometi muitos desses”, acrescentou.

Nova derrota

Enquanto as assistências e erros não importam, a nova derrota do Hawks é motivo de preocupação. A franquia, afinal, não vence há quatro jogos. Desse modo, caiu de sexta para nona colocada no Leste.

Parte disso se dá pelo volume de lesionados no elenco. Na última partida, De’Andre Hunter e Jalen Johnson não jogaram, por exemplo. Young, entretanto, reforça que ainda há tempo para o Hawks de recuperar e voltar à disputa por uma vaga direta na pós-temporada da NBA.

“Não somos o único time passando por isso, mas estamos lidando com muitas lesões agora, em especial, de jogadores-chave. Ninguém vai sentir pena da gente. Então, vamos achar uma solução. Por isso, não estou preocupado, a temporada é longa”, finalizou Young.

