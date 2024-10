Sem Victor Wembanyama na estreia da NBA, audiência da ESPN cai

Para começar, uma boa notícia: a audiência da TNT americana na noite de abertura da NBA aumentou 6% em relação ao ano passado. Porém, nos dias seguintes, as transmissões de outros jogos demonstraram queda na audiência, incluindo a estreia da temporada da NBA na ESPN, este ano sem o novato Victor Wembanyama.

Na quarta-feira, a rodada dupla de estreia da ESPN teve uma média de 1,6 milhão de espectadores, uma queda de 42% em relação ao ano passado, que teve a estreia do então novato Victor Wembanyama na NBA. Em comparação com 2022, houve um aumento de 5% na audiência, mesmo sem o “fator Wemby”.

No entanto, outro problema ficou por conta das ausências de astros em uma das partidas, entre Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Enquanto o Bucks não contou com Khris Middleton e sem o fator estreia de Damian Lillard em Milwaukee, o Sixers não teve Joel Embiid e Paul George. Este último, por exemplo, faria seu primeiro jogo por Philadelphia. No entanto, sofreu uma lesão no joelho ainda na pré-temporada.

O jogo entre Bucks e 76ers, que abriu a temporada na ESPN, teve 1,71 milhão de espectadores. O número representa uma queda em relação aos 2,55 milhões que assistiram ao jogo entre Boston Celtics e New York Knicks em 2023. Já no Oeste, o jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers teve 49% de queda em relação à um ano atrás.

Mas é necessário dizer que a nova temporada da NBA não teve tantas “caras novas” nas equipes envolvidas. Enquanto isso, vários outros eventos esportivos acontecem ao mesmo tempo nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, o jogo entre Indiana Pacers e New York Knicks transmitido pela ESPN atraiu 830 mil espectadores. A quantidade é menor que a de partida de futebol americano universitário entre Louisville e Boston College, transmitida pela ESPN2 na mesma noite. Vale lembrar que o jogo coincidiu com a transmissão do Jogo 1 da World Series entre New York Yankees e Los Angeles Dodgers no beisebol. Já os números de audiência para o jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers ainda não foram divulgados.

A NBA esperava uma estreia mais forte, mas ainda há boas expectativas. Neste ano, os cinco jogos do Dia de Natal serão transmitidos ao vivo pela ABC. Isso deve aumentar a audiência da temporada regular em relação ao ano passado, quando apenas dois jogos foram transmitidos em rede aberta.

