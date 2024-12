Sem os melhores jogadores, Magic faz virada incrível sobre Heat

O Orlando Magic não contava com seus melhores jogadores diante do Miami Heat na noite de sábado (21). Afinal, Paolo Banchero e Franz Wagner estão fora por conta da mesma lesão (músculo oblíquo). Para piorar, o Magic não contou com Jalen Suggs, o melhor defensor do time, com contusão no tornozelo. Mas mesmo assim, superou a equipe de Miami por 121 a 114.

É fato que o Magic jogava em casa e o Heat não teve Jimmy Butler (lesão no tornozelo), mas Miami chegou a liderar por 25 pontos. E tudo mudou no último quarto.

O Heat aproveitou que os melhores jogadores do Magic estavam fora e liderava por 106 a 84 no início do último período. Então, o quase impossíval aconteceu. Com reservas em quadra, já pensando no próximo jogo, Orlando anotou 12 pontos sem resposta de Miami. Aquilo mudou tudo. Bam Adebayo, com um lance livre, quebrou a sequência. No entanto, Trevelin Queen acertou de três e o placar estava em 107 a 99.

Cole Anthony e Kentavious Caldwell-Pope viraram para o Magic, enquanto o Heat simplesmente não tinha respostas. Aliás, Anthony foi o cestinha da partida com 35 pontos, enquanto Caldwell-Pope adicionou outros 24.

Quando restavam 57 segundos para o fim do jogo, Adebayo fez a segunda cesta de quadra do Heat no período. Mas já era tarde. O Magic, sem seus principais jogadores, garantiu o triunfo após lances livres de Caldwell-Pope.

De acordo com a ESPN, o Magic superou o Heat com algo inédito nos últimos cinco anos. Ao liderar por uma vantagem de 22 pontos antes dos últimos 12 minutos de jogo, o time que liderava sempre venceu o oponente. Isso aconteceu nas últimas 796 partidas, incluindo playoffs. Mas Orlando virou e venceu, quebrando a escrita.

“Você não consegue explicar isso”, disse o técnico Jamahl Mosley, do Magic, em coletiva. “É algo que eu nunca vi. Eu nunca vi isso em meus nove anos de liga, conseguir algo assim, apesar de todas as circunstâncias no começo do jogo”.

Por outro lado, Adebayo admitiu que o Heat “relaxou” com a grande liderança.

“Nós relaxamos, pois estávamos vencendo por muito. Mas acho que isso é o karma do jogo”, disse.

E tudo só piorou para o Magic ao longo do jogo. Isso porque Wendell Carter foi expulso após apenas 12 minutos. Então, para deixar tudo ainda mais difícil, o pivô Moritz Wagner sofreu lesão séria no joelho ainda no primeiro quarto.

Mas dois números chamam a atenção. Primeiro, o Magic teve uma diferença de 29 pontos sobre o Heat no último quarto. É a maior desde que o Phoenix Suns o fez sobre o New Orleans Pelicans em 2021. Enquanto isso, Miami anotou apenas oito pontos no período decisivo. É a pior marca de toda a temporada entre todos os times da NBA em qualquer quarto.

