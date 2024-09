Sem NBA, técnico compara Bruno Caboclo a José Mourinho: “Especial”

O técnico Neven Spahija, do Reyer Venezia, fez uma declaração inusitada sobre Bruno Caboclo e sua dificuldade em retornar à NBA. O croata é o atual treinador do clube italiano, onde o brasileiro teve uma “passagem” polêmica. Então, em um misto de elogios por sua capacidade como jogador e críticas com a maneira como lida com as questões extra-quadra, ele o comparou ao treinador de futebol José Mourinho.

Caboclo tinha um acerto com a equipe italiana para a última campanha, mas não se apresentou a equipe. O brasileiro ainda queria jogar na NBA e optou por fazer jogos de pré-temporada da liga americana com o Maccabi Ra’anana, de Israel. No entanto, o pivô não conseguiu o retorno. Depois de algumas ameaças do clube italiano, que cogitou entrar na justiça, Caboclo fechou contrato com o Partizan Belgrado, da Sérvia.

Mas Spahija não se esqueceu da questão. De acordo com ele, Bruno tem muitas semelhanças com o famoso técnico de futebol José Mourinho, fazendo alusão ao apelido do português The Special One.

“Eu diria que ele é especial. Tão bom nas quadras, mas tão problemático fora delas. O futebol tem José Mourinho, enquanto o basquete tem Bruno Caboclo”, ironizou.

Além disso, o técnico revelou que trabalhou com Bruno Caboclo na NBA, quando o brasileiro passou pelo Memphis Grizzlies entre as temporadas 2018/19 e 2019/20.

“Sendo sincero, eu gosto de Bruno. Nós trabalhamos juntos em Memphis, por isso levei para o lado pessoal de alguma forma. Quando ele chegou no Grizzlies eu o ajudei a encontrar moradia. Aliás, moramos no mesmo prédio. Então, éramos muito próximos, e acho que essa experiência comigo o ajudou na época em que assinou com nossa equipe”, explicou.

Entretanto, as polêmicas não acabaram. Para jogar pela seleção, Bruno deixou a equipe do Partizan sem avisar em meio aos playoffs da liga sérvia de basquete. O time condenou a ação com uma grave multa na ocasião e o jogador não ficou na equipe para a nova temporada.

Após ser destaque nos últimos jogos do Brasil nas Olimpíadas, ele tentou um novo retorno a NBA. Com o bom desempenho em Paris, chegou a ser especulado pelo Cleveland Cavaliers e fez treinos com o Golden State Warriors, mas Caboclo não conseguiu um retorno aos EUA. Por fim, assinou com o Hapoel Tel Aviv, de Israel, para a próxima temporada.

“Serei bem claro. Considero Bruno um jogador extra classe. Ele é um jogador de NBA. Mas essas ocorrências são o problema. É por isso que ele não está lá. Ele não é má pessoa, eu garanto. Mas eu o acho infantil, e você não pode ser um grande profissional dessa forma. Eu não sei como alguém pode fazer o tipo de coisa que ele faz em um nível como esse. Então, isso o atrapalha mesmo”, completou o técnico croata.

