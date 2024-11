Sem DeRozan e Sabonis, De’Aaron Fox faz história no Kings

Mesmo sem DeMar DeRozan e Domantas Sabonis, De’Aaron Fox comandou o Sacramento Kings na vitória sobre o Utah Jazz (121 a 117). O time californiano, que ainda não contou com Malik Monk, conquistou um triunfo importante com Fox sendo o grande nome. Isso porque, contra o Minnesota Timberwolves, ele anotou 60 pontos. Agora, diante do Jazz, ele fez mais 49. Ou seja, com 109 pontos em dias seguidos, o armador quebrou recorde da franquia.

De acordo com o perfil Stat Mamba, apenas dois jogadores possuem mais pontos que De’Aaron Fox nas mesmas condições: Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. Na noite de sexta-feira, o armador quebrou o recorde de pontos do Kings. Então, no sábado, ele acertou 16 dos 30 arremessos. Enquanto isso, nos lances livres, Fox converteu 14 dos 19 que tentou.

Mas desde o início, De’Aaron Fox sabia que seria difícil sem DeRozan e Sabonis. E como o Kings tem posição apenas intermediária na tabela de classificação, ele brilhou. Fox acertou os sete primeiros arremessos que tentou. Só que sem os outros três principais cestinhas de Sacramento, o Jazz equilibrou o jogo. Ao fim do primeiro quarto, por exemplo, o atleta fez cesta de três para deixar a partida em 35 a 31.

Publicidade

Então, no segundo quarto, o time de Salt Lake City anotou 11 pontos consecutivos nos últimos minutos, mas De’Aaron Fox, mais uma vez, evitou a virada. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar em 64 a 63 para Sacramento.

Leia mais

Como o Kings estava sem três jogadores importantes (Sabonis, DeRozan e Monk), o técnico Mike Brown precisou utilizar atletas que não costuma usar. Jordan McLaughlin, por exemplo, atuou por 21 minutos. Enquanto isso, o pivô Orlando Robinson fez sua estreia na temporada e ficou em quadra por 12 minutos, mesmo tempo de Isaac Jones.

Publicidade

Então, no terceiro quarto, De’Aaron Fox anotou nove pontos para o Kings. O problema é que foi justamente ali que o Jazz teve seu melhor momento e chegou a liderar por 11. A equipe de Salt Lake City comandou o placar até quando restavam cerca de dois minutos para o fim.

Naquele momento, o Jazz vencia o Kings por 116 a 113, mas De’Aaron Fox entrou em ação. Assim, Sacramento virou com uma parcial de oito a um para garantir a oitava vitória em 14 jogos. Por outro lado, Utah possui três triunfos em 12 partidas.

Publicidade

De acordo com o site CBS Sports, DeRozan e Sabonis (ambos por dores nas costas) devem retornar às quadras em breve. Já Monk (tornozelo) não deve voltar antes do dia 27 deste mês.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA