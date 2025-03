Sem Curry, Jimmy Butler comanda e Warriors bate Bucks

Mesmo com Stephen Curry poupado, o Golden State Warriors superou o Milwaukee Bucks por 104 a 93, com grande atuação de Jimmy Butler, nesta terça-feira (18). O astro foi decisivo nos últimos minutos para dar um triunfo importante na corrida pela vaga direta aos playoffs. Ele ainda flertou com um triplo-duplo, ficando apenas a dois rebotes da marca. Além disso, outros três duelos movimentaram a rodada da NBA.

Era um duelo importante para Golden State. Afinal, a equipe não conseguiu aproveitar o tropeço do Minnesota Timberwolves na última segunda-feira (17), também perdendo para o Denver Nuggets e não aumentando sua vantagem na zona de playoffs. Com o triunfo desta terça-feira, o time chega a 40 vitórias em 69 jogos e volta a abrir uma pequena frente em relação ao rival na sexta posição. O Warriors volta a jogar na quinta-feira (20), contra o Toronto Raptors.

Do mesmo modo, o duelo tinha impacto total na campanha de Milwaukee. O time entrou no confronto empatado na tabela com o Indiana Pacers. Enquanto uma vitória significaria manter a quarta posição, a derrota para o rival de San Francisco representou a queda para a quinta colocação do Leste. Com 38 triunfos em 68 partidas, a equipe segue em uma briga tripla com Indiana e Detroit Pistons. O próximo jogo também será na no dia 20, contra o Los Angeles Lakers.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Jimmy Butler sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Butler no controle

Com Curry de fora por cansaço, o Warriors precisava de um Jimmy Butler muito ligado para superar o Bucks. Em suma, foi exatamente o que o astro fez. Ele marcou 24 pontos com 11 idas à linha de lance-livre, sendo um dos poucos que conseguiu machucar o garrafão rival. Além disso, também liderou o time com suas dez assistências e oito rebotes. Então, Butler ditou o ritmo de tudo o que deu certo para Golden State nessa noite.

Defesa de Draymond Green

Por outro lado, uma das atuações clássicas de Draymond Green. Pontos, nem tanto. Mas de tudo um pouco no resto e uma defesa absurda. A atuação abaixo da média de Giannis Antetokounmpo veio muito em cima de um dos melhores jogos defensivos do polêmico ala-pivô em 2024/25, talvez o melhor. Deu quatro tocos, dois roubos de bola, dificultou a vida de quem quer que estivesse defendendo. Vital para o triunfo.

Coadjuvantes e as bolas de três

Sem seu grande arremessador, o Warriors precisava que seu time compensasse as bolas de três de forma coletiva. Por fim, três nomes se destacaram. Brandin Podziemski voltou de lesão e já muito bem, com 17 pontos e quatro bolas de três. Buddy Hield e Quinten Post também tiveram quatro acertos cada. O trio somou 12 conversões em 22 tentativas. Sem Curry, foi vital que muitos desses caras acertassem arremessos.

Antetokounmpo e Lillard sofrem

É difícil encontrar noites em que Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard não conseguem ir bem ao mesmo tempo. Foi o caso dessa noite em San Francisco. O grego foi muito impactado por Draymond Green e anotou 20 pontos em 16 arremessos. Lillard também teve pouco ritmo, sobretudo no primeiro tempo. Mas apesar de melhorar no segundo, ainda terminou o jogo com 16 pontos, dois de nove do perímetro e 18 arremessos tentados.

Sequência devastadora pune Milwaukee

Entre o fim do segundo quarto e grande parte do terceiro, Milwaukee teve uma sequência de 31 a 10, que transformou uma desvantagem de 17 pontos em uma liderança de duas posses. Porém, logo em seguida o Warriors de Jimmy Butler anotou 16 pontos sem resposta contra o Bucks, voltando a ter dez pontos de frente. Milwaukee até chegou a reagir, mas teve um ataque muito ruim e estático nos cinco minutos finais, onde foi limitado a míseros dois pontos.

Kuzma é destaque

Kyle Kuzma ainda não conquistou o coração dos fãs de Milwaukee, mas foi um dos raros destaques da noite dessa quinta. Com 22 pontos, conseguiu ser o cestinha de um time com Antetokounmpo e Lillard. Aliás, grande parte da brilhante sequência do terceiro quarto veio com um desempenho muito forte do ala, que anotou 11 pontos no período. Porém, caiu junto com o time no último quarto, saindo zerado. Ao menos, uma boa atuação.

(38-30) Milwaukee Bucks 93 x 104 Golden State Warriors (40-29)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 22 2 2 0 0 Giannis Antetokounmpo 20 9 7 3 2 Brook Lopez 16 4 1 1 0 Damian Lillard 16 3 4 1 1 Gary Trent Jr. 10 1 0 1 1

Três pontos: 12-38; Kuzma: 5-13

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 24 8 10 0 0 Brandin Podziemski 17 7 1 1 0 Buddy Hield 15 6 0 1 0 Quinten Post 14 4 3 1 0 Draymond Green 3 10 4 2 4

Três pontos: 17-44; Hield: 4-6

Outros jogos

Além da vitória do Warriors sobre o Bucks, a rodada da NBA dessa terça-feira ainda contou com mais três partidas. Então, confira os box-scores das vitórias de Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks e Boston Celtics.

(56-12) Cleveland Cavaliers 119 x 132 Los Angeles Clippers (39-30)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Max Strus 24 4 1 0 0 Donovan Mitchell 18 4 11 0 0 Darius Garland 17 5 8 2 0 Evan Mobley 17 3 1 1 0 De’Andre Hunter 17 1 0 0 0

Três pontos: 14-41; Strus: 5-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 33 7 4 4 0 Ivica Zubac 28 20 1 0 1 James Harden 22 4 9 1 1 Bogdan Bogdanovic 20 4 7 1 0 Norman Powell 11 1 1 0 0

Três pontos: 16-35; Leonard: 5-6

(33-36) Atlanta Hawks 134 x 102 Charlotte Hornets (17-51)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 31 2 8 3 0 Dyson Daniels 22 7 7 3 1 Zaccharie Risacher 21 8 2 0 1 Onyeka Okongwu 15 10 3 3 0 Dominick Barlow 12 6 1 1 2

Três pontos: 22-45; Young: 5-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK DaQuan Jeffries 19 5 1 0 2 Seth Curry 19 0 1 0 0 Marcus Garrett 12 3 3 3 1 Damion Baugh 11 9 5 1 0 Wendell Moore Jr. 11 6 3 1 0

Três pontos: 10-30; Curry: 4-6

(23-46) Brooklyn Nets 96 x 104 Boston Celtics (50-19)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 18 5 7 1 0 Ziaire Williams 15 4 0 1 0 Keon Johnson 13 3 1 2 0 Cam Johnson 11 2 4 2 1 Trendon Watford 11 0 4 1 0

Três pontos: 13-45; Russell: 4-13

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 25 13 3 1 3 Baylor Scheierman 20 3 1 2 0 Derrick White 18 5 4 0 1 Jrue Holiday 12 6 8 3 1 Payton Pritchard 10 4 2 0 0

Três pontos: 16-48; Scheierman: 6-7

