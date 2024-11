Seleção da Lituânia rejeita D’Angelo Russell

O armador D’Angelo Russell não foi aceito pela Seleção da Lituânia. Em comunicado, a Federação Lituana informou que não adotaria com nenhuma medida para naturalizar o jogador do Los Angeles Lakers. Desse modo, o desejo dele de defender o país nas Olimpíadas de 2028 foi descartado.

“Notícias recentes na mídia lituana sobre a possível inclusão de Russell carecem de base factual. A LKF não iniciou nenhum processo de naturalização nem se comunicou com Russell sobre este assunto”, afirmou a Federação.

A ideia de D’Angelo Russell, armador do Los Angeles Lakers, representar a Seleção da Lituânia surgiu no último mês. Nas redes sociais, inclusive, ele chegou a publicar: “vamos fazer isso acontecer”.

A parceira de Russell, Laura Ivaniukas, com quem ele tem dois filhos, possui ascendência lituana, o que poderia abrir um caminho para a obtenção da cidadania. Desse modo, a proposta foi apresentada Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, pelos pais de Matas Buzelis, jogador draftado pelo Chicago Bulls, durante uma visita ao Palácio Presidencial.

Na ocasião, as perspectivas não eram positivas, uma vez que a naturalização não é comum no país. No entanto, o presidente do país se mostrou mais flexível. “Em princípio, eu sou mais liberal quanto a isso. Desde que haja uma conexão emocional com a Lituânia”, disse ao portal Basket News. Ele destacou que sua visão se tornou mais simples do que há dez ou 20 anos, mas disse que a conexão deve ser real.

A Federação, porém, optou por não oficializar o pedido à presidência. Segundo a Seleção Lituana, a decisão se baseou no propósito de manter o talento com jogadores do próprio país.

“As decisões relacionadas ao basquete são de responsabilidade da comissão técnica, liderada pelo técnico principal Rimas Kurtinaitis e pelo gerente do programa da seleção, Linas Kleiza. A abordagem deles é clara: buscamos o sucesso utilizando nossos próprios talentos. Esse é o caminho certo, na minha opinião. No entanto, essa questão vai além do basquete”, declarou o presidente da LKF, Mindaugas Balciunas.

Além disso, de acordo com as regras da FIBA, só é permitido um jogador naturalizado por seleção. O país, entretanto, conta com Ignas Brazdeikis como jogador já naturalizado. Portanto, a Federação optou por mantê-lo no time, em vez de avançar na ideia com Russell.

