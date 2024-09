Segundo repórter, Lakers pode adquirir jogadores em troca com Bulls

O Los Angeles Lakers pode aproveitar a reconstrução do Chicago Bulls para uma troca de jogadores. Segundo o repórter Svyatoslav Rovenchuk, do portal Givemesport, uma negócio por Lonzo Ball e Nikola Vucevic, que não estão mais nos planos do time de Illinois, elevaria o nível da franquia da Califórnia.

Pelos jogadores, o repórter sugere que o Lakers envie um pacote considerável na troca para o Bulls. A oferta, desse modo, seria: Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino e uma escolha de segunda rodada em 2025. Os três nomes sugeridos, aliás, são considerados negociáveis pelo GM Rob Pelinka.

No caso de Ball, o reforço atenderia a uma necessidade recente do Lakers: a armação. Embora a franquia tenha D’Angelo Russell, o armador não conta com as mesmas capacidades de condução, transição e passe que o jogador do Bulls. Desse modo, LeBron James poderia se envolver de uma outra maneira no ataque, uma vez que exerce o papel de armador em diversas situações.

Por outro lado, Vucevic chegaria para realizar um desejo antigo de Anthony Davis. O craque do Lakers, afinal, jamais gostou de ser o pivô titular do time. Em sua coletiva de apresentação, por exemplo, ele revelou sua preferência em ser ala-pivô. “Eu gosto de jogar como quatro. Não vou nem disfarçar, eu gosto de jogar como ala-pivô. Eu realmente não gosto de ser pivô”, afirmou o craque, na época.

O Lakers, no entanto, jamais conseguiu agradar o seu craque. Na temporada passada, por exemplo, de acordo com o site Cleaning The Glass, Davis jogou com ala-pivô em 921 posses. Ao seu lado, estiveram Christian Wood e Jacson Hayes, na maioria das vezes. Em comparação, como pivô, ele jogou em 4.741 posses. Ou seja, cerca de 84% das jogadas como único jogador de garrafão do Lakers.

Diferente dos nomes citados, contudo, Vucevic é um dos melhores pivôs da NBA. Desse modo, Davis poderia passar para a posição que o agrada, enquanto o técnico JJ Redick teria o europeu para fazer o trabalho sujo no garrafão.

Desafio

Para a troca acontecer, porém, o Lakers teria um desafio: convencer Lonzo Ball. O armador passou os dois primeiros anos de sua carreira na franquia de Los Angeles. No entanto, uma saída para o New Orleans Pelicans deixou o pai do jogador, LaVar Ball, insatisfeito com o time. Recentemente, o empresário revelou que não quer nenhum dos filhos na equipe.

“O que o Lakers fez com Lonzo não me agrada até hoje. Então, o time não são uma opção para que isso aconteça. Por outro lado, Steve Ballmer é o meu cara. Gosto dele e de seu estilo, sempre próximo dos jogadores. Tenho dito a ele em nossos encontros: meu sobrenome é ‘Ball’ e o dele é ‘Ballmer’. É, acima de tudo, um sinal de que devemos trabalhar juntos”, explicou.

Portanto, fica claro que LaVar deseja que seu filho jogo no outro time de Los Angeles, o Clippers.

Em duas temporadas com o Lakers, Ball registrou médias de dez pontos, 6.4 assistências e 6.2 rebotes. O armador ainda foi a segunda escolha do Draft de 2017 pela equipe.

