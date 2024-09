Reforço do Lakers, Christian Koloko relembra problema na NBA

O jovem pivô Christian Koloko está de volta a NBA após assinar um contrato two-way com o Los Angeles Lakers na semana passada. O ex-jogador do Toronto Raptors enfrentou uma complicação de saúde que poderiam ter comprometido a sua carreira. Isso porque ele teve um problema de coágulo sanguíneo, ele retoma sua trajetória como atleta na franquia da Califórnia.

Koloko está se disse muito feliz em voltar a jogar após os relatos assustadores que fizeram com que o Toronto Raptors o dispensasse na última campanha. Em entrevista ao portal de notícias TMZ, ele mostrou o quanto está empolgado para retornar não só a liga, mas ao basquete em geral.

“Voltar a jogar é tudo para mim. Afinal, os últimos meses foram difíceis com tudo o que ocorreu. Mas no fim, me sinto incrível. Os médicos me liberaram em 100% para poder voltar as quadras. Então, espero que tudo corra bem com a NBA agora. Eu e minha equipe somos otimistas. Estou muito feliz”, comemorou.

O pivô foi a 33ª escolha do Draft de 2022 por Toronto. Ele não foi necessariamente um destaque em sua única temporada na NBA, mas se mostrou um pivô de potencial. Suas médias foram de 3.1 pontos e 2.9 rebotes em 13.8 minutos por partida.

No entanto, ele esteve indisponível na maior parte da campanha de 2023/24. Seu status oficial era descrito como “doente”. Ele não apareceu em nenhum minuto ao longo da campanha, até que foi dispensado pela franquia após a troca de Pascal Siakam para o Indiana Pacers. Recebendo Bruce Brown, Jordan Nwora e Kira Lewis Jr no acordo, a equipe precisava dispensar alguém. O escolhido foi Koloko.

Algum tempo depois, Shams Charania, do site The Athletic, deu a notícia de que a decisão do time canadense foi mais que uma dispensa. O futuro do jovem na liga estava em risco devido a problemas com coágulos sanguíneos. Esse mesmo quadro, por exemplo, encerrou a carreira do ala-pivô Chris Bosh no Miami Heat.

Várias equipes se interessaram pelo jogador assim que a dispensa se tornou oficial por parte do Raptors. Mas o pivô não estava liberado pela própria liga para atuar.

Agora liberado pelos médicos, o Lakers resolveu dar uma oportunidade para ele em um acordo que além da NBA, também compreende a G-League. A franquia queria adicionar mais pivôs ao elenco. Então, o jovem caiu como uma luva nas necessidades de Los Angeles para o começo de 2024/25.

Na mesma entrevista à TMZ, Christian Koloko mandou um recado aos torcedores do Lakers e garantiu que está pronto para voltar a NBA.

“O que posso dizer é que vou estar pronto. Desde o primeiro dia dos treinos, eu estarei dando 100% de mim para ajudar o time. Acho que essa é a minha mentalidade. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar essa equipe a vencer partidas”, concluiu.

