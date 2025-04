Segundo jornalista, Reed Sheppard venceria prêmio da NBA em outro time

O ala-armador Reed Sheppard entrou na temporada 2024/25 pelo time do Houston Rockets como grande favorito para ser Calouro do Ano na NBA. No entanto, isso não só não se concretizou como sequer passou perto de acontecer. Muito da questão tem a ver com a falta de minutos consistentes do jogador na franquia do Texas em seu primeiro ano na liga.

O jornalista Tim Bontemps do canal ESPN, concorda com essa tese. Para ele, a falta de minutos do camisa 15 na atual campanha foi decisiva para que ele não pudesse ser um candidato ao prêmio. Além disso, ele ainda apontou que Sheppard poderia ter feito mais em um outro time.

“É difícil de avaliar já que ele mal jogou nessa temporada. Então, não é muito justo dizer que o ano dele é uma decepção, ele só não teve os minutos que talvez teria em outro lugar. Há alguns dias ele enfrentou o Oklahoma City Thunder e foi muito bem. Ou seja, um belo jogo contra um dos melhores times da NBA certo? Portanto, minha opinião não se alterou. Se ele tivesse de 25 a 30 minutos em outro time, levaria o prêmio”, cravou Bontemps.

Publicidade

O ala-armador se tornou mais um membro do extenso núcleo jovem texano, que começou a competir de vez na atual campanha. Afinal, a equipe está praticamente assegurada com a segunda posição do Oeste.

A rotação do técnico Ime Udoka não foi tão extensa ao longo da campanha, sempre tendo de oito a nove jogadores. Além de figuras jovens como Jalen Green, Alperen Sengun, Amen Thompson, Tari Eason e Jabari Smith, o time ainda conta com veteranos importantes como Fred VanVleet, Dillon Brooks e Steven Adams.

Publicidade

Leia mais!

O novato esteve sempre na disputa por uma das últimas vagas da rotação, mas geralmente foi preterido em meio a nomes como Cam Whitmore ou Aaron Holiday. Sheppard, aliás, chegou até a passar na G League em algum momento da campanha para ter mais minutos em quadra enquanto não conseguia se firmar na rotação.

Até aqui, disputou 49 jogos na campanha com uma média de apenas 11.9 minutos por jogo. Sua produção é de quatro pontos, 1.4 rebote e 1.2 assistência por noite. Além disso, ele acertou apenas 31.1% de seus arremessos de três pontos.

Entrando mais a fundo em seus jogos, Sheppard só atuou por mais de 20 minutos em três oportunidades. Isso incluiu o jogo citado pelo jornalista contra Oklahoma. Na ocasião, Houston tinha muitos desfalques e o jovem ganhou uma chance. Ele anotou 25 pontos e sete bolas de três na única vez em que atuou por pelo menos 30 minutos em 2024/25.

Publicidade

Porém, isso foi no começo de março e desde então ele não atuou por mais de 15 minutos. Isso só ocorreu em 14 de seus 49 jogos na temporada.

Assim, Reed Sheppard teve mais dificuldades de competir pelo prêmio de melhor calouro em Houston do que teria em outro time da NBA que lhe desse mais tempo de quadra.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA