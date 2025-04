Jalen Green brilha, Rockets vence e encerra sequência do Thunder

No duelo dos líderes do Oeste em 2024/25, o Houston Rockets de Jalen Green levou a melhor sobre o Oklahoma City Thunder por 125 a 111, nesta sexta-feira (4). Após garantir seu retorno aos playoffs no último jogo, a franquia texana venceu o rival com autoridade. Além disso, a noite de NBA ainda contou com mais nove partidas.

Houston segue em alta. Afinal, são cinco vitórias nos últimos seis jogos e indo mais longe, 14 triunfos nos últimos 16 compromissos. O jovem time comandado por Ime Udoka é o único além do próprio Oklahoma a já ter garantida sua vaga na pós-temporada. Com 51 vitórias em 78 partidas, a equipe tem vantagem confortável na segunda posição do Oeste. O próximo compromisso é no domingo (6), contra o Golden State Warriors.

Oklahoma, por outro lado, viu sua grande sequência de 11 vitórias se encerrar nessa sexta. Ainda assim, a equipe saiu vencedora em 18 dos últimos 20 confrontos. O time caiu fora de casa para o vice-líder, mas já tem a liderança do Oeste assegurada com 64 vitórias em 77 jogos. Mas vale lembrar que a vantagem para a segunda melhor campanha geral, Cleveland Cavaliers, caiu. O Thunder também volta a jogar no domingo, contra o Los Angeles Lakers.

Então, confira os principais pontos da vitória do Rockets de Jalen Green sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Ajuste vital de Ime Udoka

Com Dillon Brooks fora de ação, o técnico Ime Udoka decidiu o tamanho de Oklahoma. Nada de Tari Eason ou Jabari Smith, mas Steven Adams foi titular ao lado de Alperen Sengun. A dupla dominou os rebotes, foi muito bem nas coberturas das infiltrações de Shai Gilgeous-Alexander. A escolha por um jogo mais físico e por tamanho no garrafão foi vital para o triunfo que viria. Aliás, vale citar que Smith saiu do banco e coletou 17 rebotes.

Craques correspondem

Em um ataque que tem algumas questões importantes, o desempenho de Jalen Green e Alperen Sengun sempre será um divisor de águas em jogos desse tamanho. A dupla foi incrível durante todo o jogo. A presença de Adams, também trouxe o turco para o duelo no ataque. O pivô fez 31 pontos com muita eficiência. Enquanto isso, Jalen Green cresceu nas horas importantes. Afinal, no começo do jogo anotou 14 pontos ainda no primeiro quarto para ditar o ritmo. Por fim, fez mais 15 no último para garantir a vitória.

Bolas de três caem

As tais questões ofensivas de Houston estão, sobretudo, no perímetro. Mas mesmo não sendo o time mais quente e de maior volume no quesito, a equipe é muito difícil de ser batida quando está quente. Foi o caso dessa noite. Com 13 bolas de três em 29 tentativas, um aproveitamento de mais de 44%. Destaque para Fred VanVleet, Amen Thompson, Jabari Smith e Jae’Sean Tate, que somaram nove acertos em 16 tentativas.

Leia mais!

Gilgeous-Alexander abaixo do habitual

Não que tenha sido um jogo ruim, mas o principal candidato a MVP de 2024/25 teve uma noite menos brilhante do que o habitual. Shai Gilgeous-Alexander anotou 22 pontos em 22 arremessos, sofreu com as coberturas de Oklahoma, teve pouco espaço. Para se ter uma noção, foi o jogo em que marcou menos pontos desde o fim de Dezembro, quando também anotou 22 contra o Charlotte Hornets. Por fim, Jalen Green e Alperen Sengun ofuscaram o astro em Rockets x Thunder.

Por outro lado, Williams e Holmgren vão bem

Jalen Williams e Chet Holmgren fizeram bons jogos em Houston. O ala foi o mais eficiente de todos. Com Amen Thompson monitorando Shai em muitos momentos e sem Brooks na quadra, Williams esteve em constantes vantagem e anotou 33 pontos com muita eficiência. No entanto, só marcou dois no último quarto enquanto o time tentava reagir. O pivô até sofreu com o tamanho e os rebotes de Houston, mas acertou seis bolas de três. Enquanto esteve na quadra, Oklahoma venceu por três pontos.

Thunder sofre do próprio veneno

Ninguém na NBA rouba tantas bolas e acelera tanto o jogo quanto Oklahoma. Mas foi exatamente nesse ponto que o Thunder sofreu contra o Rockets de Jalen Green. Além dos rebotes ofensivos, a equipe ainda assim foi derrotada também nos erros de ataque. Além disso, Houston conseguiu ser mais eficiente em transição do que o rival. Por fim, uma noite em que muitas coisas fortes do líder do Oeste foram limitadas pelo rival.

(64-13) Oklahoma City Thunder 111 x 125 Houston Rockets (51-27)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 33 3 4 2 1 Shai Gilgeous-Alexander 22 4 8 3 0 Chet Holmgren 20 4 1 0 2 Isaiah Hartenstein 16 7 4 1 2 Aaron Wiggins 8 3 0 0 0

Três pontos: 13-35; Holmgren: 6-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 34 4 5 2 1 Alperen Sengun 31 2 4 3 0 Amen Thompson 18 8 6 1 2 Jabari Smith Jr. 9 17 1 1 0 Fred VanVleet 13 0 6 1 0

Três pontos: 13-29; Tate: 3-4

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Rockets de Jalen Green sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, a rodada da NBA ainda contou com mais nove partidas. Então, confira os principais resultados e os números dos outros duelos da noite.

(37-40) Sacramento Kings 125 x 102 Charlotte Hornets (19-58)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 25 10 3 1 0 Domantas Sabonis 24 11 7 0 0 DeMar DeRozan 22 4 3 0 0 Malik Monk 17 1 3 0 0 Trey Lyles 12 3 2 1 0

Três pontos: 16-36; LaVine: 4-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 22 2 1 0 0 Moussa Diabate 15 11 0 0 0 Tidjane Salaun 13 5 2 0 0 KJ Simpson 13 1 4 1 0 Seth Curry 9 6 1 0 0

Três pontos: 8-35; Salaun: 2-7

(16-62) Utah Jazz 112 x 140 Indiana Pacers (46-31)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 27 3 3 2 0 Johnny Juzang 17 3 0 0 0 Keyonte George 15 8 5 0 0 Isaiah Collier 15 5 5 1 0 Brice Sensabaugh 9 10 0 0 0

Três pontos: 16-52; Juzang: 5-12

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 26 7 1 0 6 Pascal Siakam 22 5 5 3 4 Bennedict Mathurin 20 3 2 2 0 Tyrese Haliburton 17 6 11 0 3 TJ McConnell 12 4 7 1 1

Três pontos: 12-33; Turner: 3-7

(35-42) Phoenix Suns 103 x 123 Boston Celtics (57-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 37 5 6 0 0 Oso Ighodaro 12 7 1 0 0 Tyus Jones 12 1 6 2 0 Royce O’Neale 12 6 2 0 0 Collin Gillespie 8 2 0 0 0

Três pontos: 12-37; O’Neale: 4-10

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 5 3 0 0 Jayson Tatum 23 8 8 1 1 Kristaps Porzingis 15 4 1 0 1 Derrick White 12 9 7 0 0 Luke Kornet 12 4 0 0 0

Três pontos: 14-39; White: 4-8

(43-34) Detroit Pistons 117 x 105 Toronto Raptors (28-50)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr. 23 3 0 1 0 Jalen Duren 21 18 6 1 4 Malik Beasley 21 4 2 1 0 Dennis Schroder 16 4 7 1 0 Ausar Thompson 15 7 4 3 2

Três pontos: 12-34; Hardaway: 5-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja’Kobe Walter 22 3 1 3 0 Jamal Shead 14 1 9 2 0 Immanuel Quickley 14 8 8 1 0 Jakob Poeltl 10 11 2 1 3 Cole Swider 10 5 0 0 0

Três pontos: 13-37; Walter: 4-7

(34-44) Portland Trail Blazers 113 x 118 Chicago Bulls (35-42)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 37 11 5 0 0 Dalano Banton 21 3 3 0 1 Donovan Clingan 7 18 1 2 1 Shaedon Sharpe 17 2 5 1 0 Kris Murray 8 5 2 0 1

Três pontos: 11-42; Banton: 2-6

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 31 12 2 0 2 Coby White 31 5 7 0 0 Josh Giddey 15 19 12 0 0 Talen Horton-Tucker 13 0 0 0 0 Matas Buzelis 12 12 1 0 3

Três pontos: 10-27; Huerter: 3-7

(62-15) Cleveland Cavaliers 114 x 113 San Antonio Spurs (32-45)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 26 3 7 1 1 Evan Mobley 25 12 5 1 3 Darius Garland 19 2 7 1 0 De’Andre Hunter 18 7 3 0 0 Sam Merrill 9 2 2 2 0

Três pontos: 22-51; Mitchell: 6-11

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 24 4 3 3 0 Harrison Barnes 23 0 1 1 0 Stephon Castle 22 9 11 1 0 Julian Champagnie 15 6 0 0 0 Chris Paul 9 4 8 0 1

Três pontos: 16-48; Vassell: 6-10

(47-31) Denver Nuggets 104 x 118 Golden State Warriors (46-31)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 33 12 9 2 0 Michael Porter Jr. 23 9 2 0 1 Christian Braun 16 7 4 2 0 Aaron Gordon 15 2 8 0 1 Jalen Pickett 8 1 3 0 1

Três pontos: 12-31; Jokic: 4-7

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 36 2 5 2 1 Brandin Podziemski 26 8 6 2 0 Jimmy Butler 19 3 5 5 0 Draymond Green 8 3 3 1 0 Kevon Looney 7 7 2 1 0

Três pontos: 16-38; Curry: 7-15

(21-56) New Orleans Pelicans 108 x 124 Los Angeles Lakers (47-30)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jose Alvarado 27 4 5 0 0 Karlo Matkovic 15 6 2 1 0 Yves Missi 13 11 2 1 1 Kelly Olynyk 12 3 2 0 1 Jamal Cain 11 1 1 4 0

Três pontos: 14-34; Alvarado: 6-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 35 6 6 0 0 Austin Reaves 30 3 7 1 0 LeBron James 27 0 8 2 0 Jaxson Hayes 6 12 0 1 2 Dalton Knecht 12 1 0 0 0

Três pontos: 16-41; Reaves: 6-9

(38-40) Dallas Mavericks 91 x 114 Los Angeles Clippers (45-32)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 22 4 4 1 0 Spencer Dinwiddie 18 3 4 0 0 Jaden Hardy 16 5 5 2 0 Max Christie 11 6 1 1 0 PJ Washington 9 10 2 0 0

Três pontos: 4-20; Dinwiddie: 2-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 20 6 2 1 0 Ivica Zubac 14 13 2 1 1 Norman Powell 14 1 2 1 0 James Harden 13 4 5 2 0 Drew Eubanks 12 7 2 1 1

Três pontos: 14-30; Bogdanovic: 4-6

