Segundo jornalista, Austin Reaves devia ter ido na troca de Luka Doncic

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o Dallas Mavericks deveria ter adquirido Austin Reaves na troca que tirou Luka Doncic da equipe. O GM Nico Harrison foi bastante criticado pela negociação. Afinal, enviou sua principal estrela, de apenas 25 anos, por Anthony Davis, Max Christie, e uma escolha de primeira rodada de 2029. Mas para o jornalista, Reaves também deveria estar no acordo.

“Vou dizer uma coisa: eu sei que vamos focar em Luka, como devemos. No entanto, o Mavericks não conseguir Austin Reaves nessa troca é uma negligência. Ele tem sido incrível no último mês, em especial nas últimas semanas, enquanto LeBron (James) não está bem. E o Mavs não consegui-lo é insano”, disse.

Desde a troca, tudo deu errado para o Dallas Mavericks. Anthony Davis se lesionou logo na estreia, e perdeu mais de um mês. Nesse meio tempo, então, Kyrie Irving também se machucou e está fora da temporada. Para piorar, houve pontos em que o Mavs ficou com só oito jogadores disponíveis, o mínimo permitido pela NBA. Além disso, Quentin Grimes, que também foi trocado pelo time, vive grande fase no Philadelphia 76ers.

Enquanto isso, Reaves tem a melhor temporada da carreira. Isso porque tem médias de 20.2 pontos, 4.5 rebotes e 5.8 assistências por jogo, sendo uma das melhores “terceiras opções” da liga. Desde a volta da lesão de LeBron James, que não retornou em seu melhor nível, o camisa 15 tem tido ainda mais protagonismo, segurando o piano enquanto LeBron não vai tão bem.

Então, a opinião de Windhorst segue na linha de que o momento do Mavs e de Reaves contrastam. Na sua visão talvez se o jogador tivesse ido para a equipe ele poderia ajudar na briga pelos playoffs. Agora, Dallas está na décima posição da Conferência Oeste. Portanto, na zona do play-in.

Ademais, a opinião de que Nico Harrison conseguiu pouco por Doncic é quase consenso. Mesmo na época, Windhorst havia declarado que vários executivos de outros times sentiam que tinham pacotes melhores para oferecer ao Mavs, mas não tiveram a oportunidade.

Como Austin Reaves não foi enviado para Dallas, porém, ele segue em boa fase com Luka Doncic. Juntos, e com LeBron James, o trio tentará guiar o Los Angeles Lakers na pós-temporada. Hoje, a equipe está na terceira posição do Oeste e enfrentaria o Golden State Warriors na primeira rodada.

