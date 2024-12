“Se o Miami Heat queria um Big 3 de verdade, teria me contratado”, provoca Dirk Nowitzki

A relação de Dirk Nowitzki com o Miami Heat tem história na NBA. Isso porque o ídolo do Dallas Mavericks disputou duas finais contra a equipe da Flórida. Em 2011, ele levou a melhor e faturou o primeiro e único título do time texano. E os bastidores da vitória de Dallas, ganharam uma interessante revelação nos últimos dias.

Em entrevista no podcast Run Your Race, Brendan Haywood, que era companheiro de Nowitzki na época, falou sobre o ambiente da equipe e como o alemão motivava os companheiros. E isso incluía muito trash-talk.

“A verdade é que Dirk gostava disso secretamente. Ele tinha muita confiança, e era acima de tudo, silenciosa quando pensamos publicamente. Mas dentro do vestiário era um grande líder e que gostava de falar. Ele dizia certas coisas que surpreendiam a todos. Afinal, muitas pessoas podem pensar que ele não gostava tanto de provocações e coisas do tipo”, afirmou Haywood.

Publicidade

De fato, o camisa 41 sempre pareceu uma presença muito tranquila em quadra e até fora dela, principalmente depois que se aposentou. Mas o favoritismo naquela decisão era do Heat. Afinal, a equipe contava com o trio LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. No entanto, Nowitzki não teve medo e garantiu que o elenco estrelado de Miami não era tão forte assim.

“Ele nos dizia coisas que nos ajudavam e nos motivavam. Eu lembro de quando ele falou do trio do Heat. Afinal, eles eram muito favoritos contra nós segundo a maior parte das pessoas. Lembro dele dizer que aquele não era um grande trio, e que se quisessem ter montado algo do tipo, teriam que ter ido até Dallas e o contratado. Então, são coisas pequenas, mas que dão muita confiança para os outros jogadores”, explicou o ex-companheiro.

Publicidade

Leia mais!

O título do Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki sobre o Miami Heat acabou se tornando uma das maiores histórias da liga. A final, aliás, teve um outro elemento interessante: as provocações de Miami e seus melhores jogadores.

O camisa 41 ficou doente no começo da série. Um vídeo foi divulgado com LeBron James e Dwyane Wade brincando com a situação e caçoando do alemão. Após a provocação, Nowitzki se recuperou e passou a jogar em um nível ainda maior do que apresentou ao longo dos playoffs. Outros companheiros do astro como JJ Barea e Caron Butler, disseram que aquilo foi decisivo para a virada da série.

Publicidade

A visão sobre o craque também mudou muito depois daquele ano. Isso porque o alemão era visto como um jogador que caia de nível em playoffs. Já eram muitos anos disputando, mas sem conquistar o título. Isso ficou ainda mais marcado pela derrota para o próprio Heat nas finais de 2006.

Além de Miami, a equipe venceu o então bicampeão Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant e Pau Gasol, e o Oklahoma City Thunder de Kevin Durant e Russell Westbrook.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA