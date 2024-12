Danny Green foi campeão com o time do Los Angeles Lakers em 2020. Na oportunidade, a equipe derrotou o Miami Heat nas finais e conquistou a temporada da “bolha”, disputada em Orlando. No entanto, para a campanha seguinte, em 2020/21, o Lakers fez algumas mudanças no elenco campeão. Na época, causou estranheza e hoje ex-jogador lamenta as trocas.

“A equipe não foi a mesma depois”, compartilhou Danny Green. “Os caras foram para lugares diferentes e foram trocados. Então, não conseguimos tentar de novo. Falamos sobre isso algumas vezes no podcast do Dwight Howard e em vários outros lugares. Ele acha que teríamos conseguido três. Eu digo que teríamos ganhado dois. Não sei se teríamos conseguiríamos três, mas tenho certeza de que, se aquele time tivesse ficado junto, poderíamos ter conquistado um segundo título”.

Os jogadores que saíram apó temporada do título foram Dion Waiters, Rajon Rondo, Danny Green, Dwight Howard e Avery Bradley. Então, com essa grande repaginação do elenco, o Lakers confiava que seria possível chegar ao título novamente. Entretanto, Anthony Davis se lesionou na primeira rodada dos playoffs, contra o Phoenix Suns, e acabou com as chances da equipe.

Dessa forma, com o fracasso de 2020/21, Los Angeles decidiu puxar o gatilho e trocou para adquirir Russell Westbrook. A troca se tornou uma das mais desastrosas da história da NBA, e o armador não ficou mais de duas temporadas no Lakers até ser, novamente, trocado.

Embora seja difícil cravar um eventual título ou não, é verdade que o time do Lakers de 2020, com Danny Green, era bastante competitivo. Mesclando experiência e bons jogadores, a equipe teve uma caminhada tranquila nos playoffs. Entretanto, o mesmo sobre a montagem do elenco pode ser dito sobre o time de 2021, que contava com nomes como Dennis Schroder, Montrez Harrell e Andre Drummond. Mas a lesão de Anthony Davis causou forte impacto no desempenho da equipe.

Danny Green jogou 15 anos na NBA, conquistando três títulos, por San Antonio Spurs, Toronto Raptors, além do Lakers. O jogador ficou conhecido por sua boa defesa de perímetro e arremesso de três pontos. Assim, na carreira, Green teve média de 40% de acerto nas bolas triplas. O tricampeão se aposentou após a última temporada, onde jogou pelo Philadelphia 76ers.

