Scotty Pippen faz história em vitória do Memphis Grizzlies

Scotty Pippen Jr conquistou o primeiro triplo-duplo de sua carreira pelo Memphis Grizzlies. O armador de 24 anos alcançou o feito em apenas seu 37º jogo da pela franquia. Desse modo, ele e seu pai, Scottie Pippen, lenda do Chicago Bulls, se tornaram a primeira dupla de pai e filho na história da NBA com a marca.

“É uma loucura”, afirmou Pippen. “Não sei se tenho palavras para descrever como isso é. Afinal, fazer isso é sempre grandioso. Ser a primeira dupla de pai e filho a conseguir isso é uma sensação surreal”, completou. O pai do jovem armador, o ídolo do Bulls, terminou sua carreira com 21 triplo-duplos, Aliás, quatro deles em pós-temporadas.

O feito aconteceu nesta sexta-feira (8), na vitória diante do Washington Wizards. Scotty Pippen Jr começou o duelo como titular do Memphis Grizzlies, uma vez que Ja Morant estava fora. Em sua primeira temporada no quinteto durante a temporada, ele deu o seu máximo. Com isso, terminou o confronto com 11 pontos, dez rebotes e 11 assistências.

“Foi uma partida incrível dele hoje à noite”, celebrou o técnico Taylor Jenkins. “Obviamente, ser o principal criador de jogadas ajudou a diversificar seu jogo. Ele jogou no perímetro, no post, apenas criando essa atração gravitacional. A confiança de ter a bola nas mãos e estar mais envolvido”, acrescentou.

Além de histórico, portanto, a atuação também dá confiança a Pippen Jr. Na atual temporada, ele tem buscado se estabelecer como um jogador fixo na rotação de Jenkins. E tem feito valer todas as oportunidades. Afinal, na temporada 2024/25 ele tem médias de 11.6 pontos, 4.2 rebotes e 6.9 assistências em 26 minutos. Além disso, conta com 50% nos arremessos e 41% dos três pontos.

Vale lembrar que ele tem vindo do banco na maioria dos jogos. No entanto, seu volume de jogo é próximo ao titular Ja Morant, que tem média de 27.9 minutos por partida. Isso se deve ao trabalho do treinador de rodar a maior parte do elenco, de olho em manter o ritmo alto o tempo todo. Somente Santi Aldama, aliás, tem mais de 30 minutos por jogo na temporada.

Por fim, em sua terceira temporada na carreira, Pippen Jr. tem médias de 10.8 pontos, 4.6 assistências e 3.1 rebotes. Além do Grizzlies, o jovem armador também vestiu a camisa do Los Angeles Lakers em seis oportunidades.

