Scottie Pippen: “Eu ainda venceria seis títulos sem Michael Jordan”

Michael Jordan e Scottie Pippen foram os dois principais jogadores de um dos maiores times da história da NBA. No entanto, fora das quadras os dois nunca se deram tão bem. A relação piorou após o documentário The Last Dance, que para Pippen foi uma “glorificação” de Jordan ao invés de falar sobre o Chicago Bulls no geral. Dessa vez, o ex-jogador foi ainda além e afirmou que venceria seis títulos sem o camisa 23 ao seu lado.

Em participação no podcast PBD, o Pippen respondeu se, caso fosse para o Atlanta Hawks, quantos títulos teria vencido. “Eu ainda venço seis”, respondeu. “Jordan estaria junto de LeBron, talvez com dois ou três, algo assim. Mas eu com certeza venceria meus seis. Nenhum deles conseguiria me parar”.

Com mais cenários em mente, Pippen só “entregou” a toalha quando foi perguntado se venceria caso Jordan tivesse Karl Malone e ele tivesse Clyde Drexler em suas equipes. “Aí eu não venceria tanto, provavelmente”.

Nas duas temporadas em que Pippen jogou sem Jordan no Bulls, a equipe foi eliminada nas semifinais da Conferência Leste. Na verdade, a fase mais avançada que Pippen alcançou nos playoffs sem Jordan foi uma aparição nas Finais da Conferência Oeste em 2000, quando jogava pelo Portland Trail Blazers.

A relação dos dois vinha boa até 2020, quando o documentário da última temporada do Chicago Bulls foi lançado. Para Scottie Pippen, a produção desenhou a campanha como um tributo para Michael Jordan, deixando de lado os esforços dele e do resto do time. Além disso, ele garante que não sabia disso durante as produções, só sendo “avisado” ao assistir o produto final. Assim, garantiu que não teria participado se soubesse que esse seria o caso.

Entre 1989 e 1998, Pippen teve médias de 19.6 pontos, 7.2 rebotes e 5.9 assistências. Ademais, foi várias vezes selecionado para o All-Star Game, times ideais e times de defesa da liga. Embora não tenha tido sucesso sem Jordan, certamente foi um dos grandes jogadores da época.

A sensação de ser subvalorizado, no entanto, vem desde os anos 1990. Afinal, nos seus 11 primeiros anos de carreira, recebeu menos de US$20 milhões no total. Isso foi, aliás, um dos motivos de sua saída.

