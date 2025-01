Scottie Barnes e Jaren Jackson Jr. são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (27) que Scottie Barnes e Jaren Jackson Jr. foram eleitos os melhores jogadores da 13a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O astro do Toronto Raptors ganhou a honraria pela primeira vez na carreira, assim como o defensor do Memphis Grizzlies.

Barnes, para começar, comandou o Raptors a vitórias nas três partidas que disputou. O craque registrou médias de 22,0 pontos, 9,7 rebotes, 6,0 assistências e 1,7 roubos de bola nesse período. Além disso, converteu quase 86% dos lances livres que cobrou. O jovem tem sido elogiado pela sua defesa e, nesse sentido, só cometeu três faltas durante 105 minutos de ação.

“Eu sinto que sou um grande defensor, antes de tudo. Não recebo o crédito devido por isso, mas sinto que sou um marcador ótimo. Marco qualquer tipo de atleta, das cinco posições. Todas as vezes em que piso em quadra, estou pronto para entregar o meu melhor defensivo. Afinal, isso é algo de que me orgulho muito em meu jogo”, afirmou o jogador de 23 anos.

Jackson, enquanto isso, levou o Grizzlies a resultados positivos nos quatro jogos dessa semana. O ala-pivô anotou 25,8 pontos e 6,3 rebotes enquanto só teve 1,3 erros de ataque. Ele acertou quase 58% dos arremessos de quadra no período, incluindo oito cestas de três pontos. E, por fim, não teve nenhuma atuação em que converteu menos de metade dos arremessos que tentou.

Apesar do ótimo desempenho ofensivo, Jackson é bem mais conhecido pelo impacto na defesa. Tanto que, com só 25 anos, já venceu o prêmio de melhor defensor da liga. “Ganhar aquele troféu, certamente, foi incrível. Mas também foi um momento difícil de aproveitar, pois aconteceu antes do segundo jogo de uma série de playoffs. Precisava manter o foco, então só processei tudo depois”, lembrou o ala-pivô.

Outras menções

Além de Scottie Barnes e Jaren Jackson Jr., outros 15 jogadores foram citados na 13a votação da temporada. A lista inclui 11 atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Haliburton (Pacers), Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jalen Brunson (Knicks) e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Amen Thompson (Rockets), James Harden, Norman Powell (Clippers), Anthony Davis, LeBron James (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Anfernee Simons (Blazers).

