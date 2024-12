Scoot Henderson faz previsão ousada para futuro do Blazers na NBA

O futuro competitivo do Portland Trail Blazers na NBA passa pelas mãos do jovem Scoot Henderson. Mas, ainda que o armador não tenha sido um sucesso de cara, o time já dá sinais de evolução. A equipe venceu oito das primeiras 20 partidas da temporada, antes da atual sequência de quatro derrotas. O garoto está tão animado que já faz previsões ousadas para o curto prazo.

“O nosso elenco tem vários jovens talentos e competidores duros. Donovan Clingan, por exemplo, já mostra sinais de que pode ser muito. Shaedon Sharpe também. Eu acredito que temos um elenco que joga sem medo e, por isso, ainda vamos ‘chocar’ muita gente durante a temporada. Mais do que isso, acho que vamos ser um dos melhores times da liga em breve”, previu o jogador, em entrevista ao site HoopsHype.

Mas, para alcançar essa projeção, o Blazers precisa melhorar em quesitos que dependem de Henderson. O time tem o segundo ataque menos eficiente da liga, por exemplo. Está entre as dez equipes que menos trocam passes por partida, além de ser a segunda com menor média de assistências. O armador entende que é uma peça chave para que todos os talentos do elenco atinjam o seu potencial.

“O meu objetivo é, antes de tudo, passar a bola com qualidade. Então, tento distribuir o jogo para os meus colegas em boas condições. E, com isso, deixar que o mundo veja o basquete deles. Mas não posso parar por aí. Estou tentando conhecer os meus colegas para, assim, ser o líder dentro e fora de quadra que esse grupo precisa”, projetou o atleta de 20 anos.

Comunicação

Henderson registra médias de 13,5 pontos e 5,4 assistências na NBA, por enquanto. São bons números, mas escondem uma falta de eficiência e assertividade. Tanto que ele segue como reserva no Blazers na temporada atual. Não tem sido uma adaptação fácil. No entanto, conta com um aliado importante no técnico do time – e ex-armador – Chauncey Billups.

“Acho que já aprendi muitas coisas com Chauncey, assim como Pooh [Jeter, ex-armador e auxiliar técnico]. São pequenos detalhes do jogo, mas que fazem uma boa diferença. Ele sempre exige que chame a jogadas nos treinos. Tenho que atacar o aro, mas sem deixar de olhar a posição dos meus companheiros. Sinto que ele tenta ‘instalar’ todos esses hábitos que o fizeram um grande armador”, contou o jovem.

Entre tantos detalhes, há um grande quesito em que Billups cobra Henderson todos os dias. São mais de um ano de trabalho em que o garoto entendeu a importância de falar. Ele não quer só jogar, mas também agir como uma referência. “Chauncey sempre foi bem vocal e, assim, virou o líder de todos os elencos nos quais jogou. Então, ele exige que seja comunicativo com todos os momentos”, revelou.

Lições

Os 80 jogos iniciais de Scoot Henderson na NBA, certamente, não foram da forma como o Blazers gostaria. E ele próprio também não está satisfeito. Mas a experiência o deixou mais pronto para o que está por vir. Afinal, como a jornada de Billups dentro de quadra mostrou, uma carreira não se decide em um ou dois anos. O jovem armador crê que tirou, no mínimo, uma lição importante desse início tortuoso como profissional.

“Um dos aprendizados mais valiosos da liga é não olhar como os outros estão atuando. Não deseje que tivesse isso ou aquilo. Isso é bem valioso para qualquer atleta, pois só devemos focar naquilo que podemos controlar. É preciso focar, acima de tudo, em nós mesmos. Ou seja, como treinar e nos preparar para os jogos. Cuide do seu corpo e da sua saúde mental”, cravou o segundo-anista.

