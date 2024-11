Ex-jogador do Blazers anuncia aposentadoria da NBA aos 32 anos

Na sexta-feira (22), Rodney Hood, ex-jogador do Portland Trail Blazers e outros times da NBA, anunciou sua aposentadoria aos 32 anos de idade. Por meio de uma carta aberta, o veterano relembrou sua carreira no basquete. Ao todo, ele passou por seis times em suas oito temporadas na liga.

“Sou apenas grato pelo basquete”, escreveu Hood ao abrir sua carta de aposentadoria. “Vir de Meridian, Mississippi e ir para a Duke University. Se tornar uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA e viajar o mundo jogando o esporte que eu amo. Isso sempre me fará me sentir extremamente grato. Sempre irei apreciar não apenas essa jornada, mas as pessoas que encontrei no caminho. E eu continuo sendo incrivelmente grato pela minha família, que me apoiou em cada passo dessa caminhada”.

Hood chegou à NBA após se transferir para a Duke University em seu segundo ano no basquete universitário e se destacar. Desse modo, foi selecionado na 23ª posição do Draft de 2014 pelo Utah Jazz. Ficou, então, até 2022 na liga americana, com passagens pelo Cleveland Cavaliers, Blazers, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers.

Ao todo, tem uma média de 10.4 pontos e 2.6 rebotes em sua carreira de 448 jogos na NBA. Sua melhor temporada foi em 2017/18, quando vestiu a camisa do Jazz e do Cavs e anotou 14.7 pontos por jogo. O ala chegou até a receber votos na corrida para Sexto Homem do Ano.

Agora, aos 32 anos, ele decidiu encerrar sua carreira como jogador. De acordo com sua carta, o motivo pela sua aposentadoria foi o rompimento em seu tendão de Aquiles que sofreu na temporada 2019/20, quando era jogador do Blazers na NBA.

“É difícil se aposentar, mas estou em paz com isso. Eu me esforcei muito para tentar continuar. Tive um rompimento no tendão de Aquiles e não era mais o mesmo. Quando tive a oportunidade de ficar saudável de novo, tentei jogar na G League no último ano e me machuquei mais uma vez. Era meu corpo falando que eu precisava mudar de rumo”.

Hood jogou apenas cinco jogos pelo Memphis Hustle em 2023/24 na G League antes de se machucar. Agora ele se diz pronto para deixar de ser jogador, mas continuar trabalhando com o basquete.

“Já lidei com lesões. Fui trocado. Algumas vezes eu era o segundo principal jogador em quadra. Enquanto, em outras vezes, era o último do banco de reservas. Então já passei por tudo. Agora planejo utilizar as minhas experiências para ajudar jovens que se preparam para entrar no jogo”, finalizou.

