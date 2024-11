Carmelo Anthony detalha como jogador do Nuggets ”causou” sua aposentadoria

Carmelo Anthony teve uma grande carreira por Denver Nuggets e New York Knicks até sua aposentadoria pelo Los Angeles Lakers em 2022. De fato, o astro viveu um momento complicado em sua carreira após começar a rodar por equipes como moeda de troca e ser dispensado por outras.

No entanto, o ala conseguiu uma sobrevida em seu carreira quando assinou com o Portland Trail Blazers para a temporada de 2019/20. Durante sua passagem pela equipe, Carmelo Anthony revelou que começou a pensar em sua aposentadoria após uma partida contra seu ex-time, o Denver Nuggets. Na ocasião, ele recebeu uma provocação do então calouro Michael Porter Jr.

“Estávamos jogando contra o Nuggets e estava muito animado porque eu estava fora da liga. Então, pensei na chance de voltar e jogar contra Denver depois de muito tempo’, começou o ex-jogador em seu podcast, o 7 PM in Brooklyn. “Michael Porter Jr. estava me marcando. Eu pego no seu cotovelo, recebo a bola, faço um movimento de costas, uma finta rápida, vou para a esquerda e faço a bandeja. E aí ele me diz: ‘caramba tio, eu não sabia que você ainda fazia isso’”.

Além disso, Carmelo Anthony também revelou que ficou irritado com comentários da imprensa quando voltou a ter boas atuações no Portland Trail Blazers.

“Na ocasião, um repórter disse que tive um: ‘Carmelo clássico’. Não quis dizer nada de mal, mas eu fiquei meio incomodado com: ‘Carmelo, parece que você voltou no tempo e teve uma performance clássica’”, afirmou o ex-jogador.

Aposentado desde 2023, Carmelo Anthony comentou em uma entrevista para à revista GQ que está feliz com o final de sua carreira e que não sente saudade da liga.

“Não sinto vontade de voltar quando vou para os jogos”, disse Anthony. “Se eu estiver no ginásio treinando, vou sentir vontade. O processo para se preparar a jogar profissionalmente é tão rigoroso. Mas se eu estivesse para voltar, onde me colocariam? Não vão me colocar entre os dez primeiros jogadores da rotação. Estou ocupado. Ainda treino com meu filho. Então, ainda continuo em atividade. Só que não tenho que pensar em voltar a esse nível de preparação. É estranho usar a palavra ‘feliz’, mas estou feliz. Foi difícil chegar nisso, mas estou em paz”.

